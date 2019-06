– Vi fryktet Julian Edgar (2 mnd) skulle dø

Forrige helg tok Tommy Svenkeberg (21) og samboeren Eirin Landro Angeltveit (23) med seg sønnene Even (2) og Julian Edgar (2 måneder til Askøy, hvor Tommy har vokst opp.

Ganske raskt ble Tommy, Eirin og Even dårlige.

Ble anbefalt å drikke vann

De fikk 40 i feber, hadde oppkast og diaré.

De trodde det var omgangssyke, da toåringen akkurat har begynt i barnehagen.

Men da det ikke gikk over, kontaktet de legevakten på Askøy.

– Der fikk vi beskjed at det trolig var omgangssyke og at det var viktig at vi fikk i oss mye vann, sier Svenskeberg til TV 2.

Det var avisa Askøyværingen som omtalte saken først.

Full panikk

Natt til fredag ble også nyfødte Julian Edgar dårlig.

Tommy Svenkeberg (21) og samboeren Eirin Landro Angeltveit (23) ble livredde for deres yngste sønns liv. Foto: Privat

Han hadde fått morsmelkerstatning hvor vannet trolig ikke har vært kokt godt nok.

Julian Edgar fikk feber, hadde diaré og begynte å spy. Da allmenntilstanden til den to måneder gamle gutten ble dårligere, tok de han med på legevakten.

– Så små barn skal helst ikke ha feber, og når allmenntilstanden hans også var så dårlig ble vi skikkelig redde, sier Svenkeberg.

Ansvarlig lege på legevakten sendte den lille gutten videre til Haukeland.

Her ble det tatt mange prøver av den lille gutten. Men for å finne ut om han hadde bakterien Campylobakter, som de andre innlagte fra Askøy med samme symptom har, måtte de ta avføringsprøve fra Julian Edgar.

Storebror, Even (2), passer på lille Julian Edgar. Foto: Privat

– Så lenge Julian Edgar ikke hadde noen avføring fikk de ikke sjekket. Både vi og legene var bekymret. Men da vi våknet på Haukeland fredag morgen til overskriftene om at en ettåring hadde omkommet, mest sannsynlig av bakterier fra drikkevannet på Askøy, ble det full panikk. Vi fryktet det verste at han ikke kom til å overleve dette, sier tobarnsfaren.

– For sent varsel

I løpet av fredagen ble allmenntilstanden til Julian Edgar litt bedre, og han ble utskrevet fra Haukeland - med åpen retur dersom han blir dårligere.

34 personer, blant dem 12 barn, har vært innlagt på Haukeland sykehus som følge av drikkevann-skandalen på Askøy.

– Det er alvorlig at kommunen ikke har bedre system og at så mange mennesker blir syke av drikkevannet. Jeg syns også det er bekymringsverdig at varselet om å koke vannet kom ut seks dager etter legevakten ble informert om de første sykdomsutbruddene, sier Svenkeberg.

Hele den lille familien er fortsatt dårlige, men alle er på bedringens vei. Nå krysser de bare fingrene for at systemene for alle drikkevannskilder blir sjekket slik at ikke flere må oppleve det samme som dem.