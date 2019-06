Fotballryktene: – Barcelona vil prøve å hente Rashford

The Times skriver at Manchester United ønsker å hente Eric Dier. Den allsidige midtbanespilleren har vært på blokken til United lenge – også under José Mourinho –men hadde en variabel sesong for Tottenham denne sesongen.

Daily Mail skriver at Barcelona vil rette søkelyset mot Marcus Rashford hvis de ikke får hentet Antoine Griezmann eller Neymar.

Ifølge The Guardian vil Chelsea-manager Maurizio Sarri signere en treårskontrakt og bli Juventus' neste trener neste uke.

Independent skriver at Real Madrid vil prioritere å hente Tottenhams Christian Eriksen fremfor Manchester Uniteds Paul Pogba.

Men spanjolene kan prøve å hente Pogba ved å sende Gareth Bale motsatt vei, ifølge Mirror.

Daily Star skriver imidlertid at James Rodriguez også kan bli brukt som del av en byttehandel med Pogba. Colombianeren er tilbake igjen i Real Madrid etter å ha tilbragt to sesonger på lån i Bayern München med begrenset suksess.

Samme avis skriver at Arsenals manager Unai Emery flere ganger har vært i kontakt med sin gamle elev Thomas Meunier. Emery ønsker å lokke Paris Saint-German-backen til Nord-London.