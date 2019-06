Da elbil-salget for alvor begynte å ta av i Norge, var det særlig ett ankepunkt mange hadde mot disse bilene. Tilhengerfeste var vanligvis ikke mulig å få. Og om det kunne monteres, var gjerne tillatt tilhengervekt så lav at det ikke kom så veldig til nytte.

Ikke minst for camping-entusiastene var dette et aber, men nå er denne innvendingen borte. Flere og flere elbil-modeller kommer med tilhengerfeste, og med vektgaranti mer enn nok til å trekke for eksempel en campingvogn. Tesla Model X kan for eksempel dra opptil 2.250 kg

Hør bare hva bergenseren Morten-Christian Bernson kan fortelle i bloggen sin om en tur til Hallingdal Feriepark med Tesla X 75D og Adria 663 UK – en vogn på maks. 2.000 kilo. Vi i Broom har fått tillatelse til å viderebringe dette, her er hans historie:

Avreise i pøsregn

Langhelgen 30/5 til 2/6 2019 var det invitert til treff i Hallingdal Feriepark for de med Adria vogn eller bobil, det første treffet i en helt ny norsk Adria-forening.

Vi dro av gårde fra Florvåg på Askøy torsdag formiddag med 97 prosent på batteriet, i pøsende regnvær og rundt 7-8 grader, i retning Voss Supercharger. Dette er et strekk på ca. 122 km, og været var som sagt ganske dårlig – regn er dårlig for effektiviteten på kjøring.

I tillegg gikk det mye i rykk og napp, siden det var mange andre som skulle ut på langhelg – en kombinasjon av kø, folk som kjørte sakte osv. Så forbruket var forholdsvis høyt – rundt 444 Wh/km i snitt, der det var høyere hjemmefra og ut av Bergen, siden det er mye start og stopp i rundkjøringer osv. – og lavere når vi kunne ligge i jevnere hastighet mot Voss.

Her er Tesla først ute - igjen

Rimelig kjapp lading

På Voss hektet vi av vognen og ladet en liten stund – vi har etter hvert fått god trening med å hekte av og på, så det er gjort på noen minutter. Vi fikk grei hastighet siden vi ankom med 17 prosent igjen på batteriet, Tesla Supercharger er ok - ca. 100 kW fikk vi, noe som gjør at det går rimelig kjapt.

Vi kom i snakk med andre som også var nysgjerrig på å dra vogn med Tesla, samt noen helt nye Tesla Model 3-eiere som trengte litt hjelp til å komme i gang med ladingen. Derfor ble vi stående litt lenger enn nødvendig, til ca. 78 prosent. Dette tok ganske nøyaktig en halvtime.

Så gikk turen videre det lille stykket til Eidfjord (53 km), der vi hektet av vognen rett ved siden av Anchalees Thai Mat som har verdens beste Thai-mat – denne er verdt en tur til Eidfjord alene!

Bratt stigning krevde mye strøm

Så satte vi bilen på lading og kjøpte oss noe mat som vi inntok i salongen i en varm vogn. Vi ankom Eidfjord med 41 prosent på batteriet, og ladet til 98 prosent mens vi spiste. Forbruket fra Voss var faktisk litt høyt, men det er en del svinger, rundkjøringer osv. på dette strekket, samt fremdeles drittvær – forbruket endte på 478 Wh/km.

Siden vi har det minste batteriet, og det er så sterk stigning opp til Dyranut, trenger vi fullt batteri for å komme oss over. Men bilen var ferdig før oss, så vi måtte hente den før vi var ferdig med middagen.

Her er campingvogna du ikke har sett maken til

Merker ikke tilhenger

Turen gikk så over Hardangervidden til Hallingdal Feriepark i Ål. Forbruket opp Måbødalen var ganske høyt, ca. 1100 Wh/km i snitt frem til Dyranut. Men selv med en vogn bak som bremser selv, fikk vi mye strøm igjen på vei ned (slikt får man ikke på fossilbil…), og endte opp på ca. 500 Wh/km til sammen på dette strekket.

Det er ikke ille, når vi vet at det er ca. 1.250 høydemeter fra Eidfjord til Dyranut. Motoren ga nærmere 200 kW til tider oppover bakkene, det er bare helt utrolig å kjøre Tesla med campingvogn, man merker knapt at den henger bak der – det er så mye krefter!

Vel fremme på Hallingdal Feriepark. Foto: Privat

Null stress!

På Dyranut var det tett snødrev i luften og 0-2 grader, men veien var heldigvis bar. Over vidden var det varierende mellom skyet og snø i luften, og det blåste rimelig friskt. Noen steder hadde det også blåst snø inn i veien, men det gikk greit selv på sommerdekk.

Vi kom frem til Hallingdal Feriepark med ca. 12 prosent igjen på batteriet. Turen hadde gått helt smertefritt, med kun litt lading på Voss og litt mer i Eidfjord. Null stress å kjøre med elbil og campingvogn!

Ferieparken er absolutt et besøk verdt - Hurramegrundt Lekeland, Høyt og Lavt klatrepark, og ikke minst grillings – det hører med på camping. I tillegg er det 4H barnegård, sykkelbane, kanoutleie, minigolf, restaurant og noen av de fineste dusj-fasilitetene vi har vært på. Virkelig en park verdt ett (eller flere!) besøk, skriver Morten-Christian Bernson i bloggen sin.

Kan trekke henger - mange elbil-eiere får likevel problemer

Se video: Dette leker mange nordmenn seg med nå