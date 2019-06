Etter gårsdagens kollaps mot Romania etterlyste en knallhard Joshua King mer kynisme i det norske laget.

Når Lars Lagerbäck møter pressen dagen derpå, svarer han Bournemouth-spissen.

– Utspillet forstår jeg at han kommer med. Det er ikke et problem. Det er mye følelser innblandet etter en kamp, minner svensken om.

– Men han er inne på rett spor. Man kan kalle det kynisme. Veldig mye handler om å bruke hodet og å tenke på hvordan vi spiller, fortsetter han.

King oppfordret landslaget til å ta flere gule kort om det var det som måtte til, og at de måtte bli flinkere til å drøye tiden.

– Det synes jeg ikke vi skal

Lagerbäck er enig, men vil ikke at det skal tas for langt – slik Bulgaria ble kraftig kritisert for å gjøre etter Nations League-seieren over Norge i fjor.

– Jeg tror ikke at vi skal bli liggende og late som vi er skadet, slik de gjorde. Det handler først og fremst om måten vi spiller på. Man trenger ikke å stresse i dødballsituasjoner og slikt når man leder. Å forstyrre rytmen til motstanderne er helt OK, men å gå så langt som bulgarerne gjorde, synes jeg ikke vi skal. Vi må konsentrere oss om vårt eget spill, mener Lagerbäck.

– Er de fortsatt for snille gutter?

– De er blitt bedre på den måten, synes jeg. Vi skal ikke glemme at vi i 60-70 minutter var veldig mye bedre enn motstanderne. Det handler ikke om snillhet, men ambisjonen om å fortsette å kjøre på siden det gikk så bra. Vi hadde ikke så mye å si i pausen, annet enn å beholde konsentrasjonen og spille smart, svarer han.

– Da er han veldig snill

Denne uken har trenerteamet hatt en grundig gjennomgang av Sverige-kollapsen for å forsikre om at noe slikt ikke kunne skje igjen.

– Det gjør meg veldig skuffet, medgir trenerveteranen.

Etter kampen uttalte King til NTB at skylden lå på spillerne, og ikke trenerne.

– Da er han veldig snill. Vi har hovedansvaret. Selv om vi føler at vi har gjort det vi kan, har vi likevel ikke nådd frem til spillerne. Da er det vårt ansvar. Det er fremfor alt jeg som må se til at spillerne tar det til seg, sier Lagerbäck.

– Vi får kanskje gi det til dem skriftlig, sånn at de forstår alt, spøker han.

Nå har Norge fem poeng opp til Sverige på andreplassen, og har i tillegg Romania og Malta som må forbipasseres.

Landslagssjefen erkjenner at mulighetene er blitt mye dårligere.

– Nå har vi det ikke i egne hender. Vi må ha litt hjelp av Romania mot Sverige. Om vi ikke tar poeng mot Spania, må de andre tape poeng mot dem. Men vi må fokusere på våre egne kamper. Nå har vi to av de på papiret mindre gode lagene. Tar vi seks poeng der, så får vi en liten siste sjanse å henge med når vi møter Sverige, varsler han.

