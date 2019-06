Da Melania og Chris nektet å kysse fordi en guttegjeng sa de skulle gjøre det, ble de angrepet.

Hendelsen skjedde i London tidlig om morgenen 30. mai og skaper stor oppstandelse på øyriket etter at saken ble omtalt i media.

Lørdag morgen ble en 16 år gammel mann pågrepet, mistenkt for å stå bak angrepet.

Det skriver politiet i en pressemelding.

Fra før av er fire unge menn mellom 15 og 18 år pågrepet, mistenkt for angrepet.

– Videoopptak fra angrepet blir gjennomgått av etterforskere. Vi ønsker fortsatt informasjon fra publikum, spesielt de som var til stede på bussen før eller etter angrepet, skriver politiet.

Krevde at de skulle kysse

Angrepet skjedde etter at Melania Geymonat og kjæresten Chris gikk om bord på en buss i London tidlig om morgenen 30. mai.

I en Facebook-post forteller Melania at en gruppe unge menn sa til dem at de skulle kysse. Da de nektet, gikk guttegjengen løs på dem.

«De begynte å oppføre seg som pøbler og krevde at vi skulle kysse så de kunne se på, de kalte oss lesber og beskrev ulike sex-posisjoner. Plutselig er Chris midt i bussen og slåss med dem», skriver hun ifølge The Guardian.

Fordømmer angrepet

Et bilde av de blodige kvinnene har sirkulert i sosiale medier de siste dagene. Bildet vekker sterke reaksjoner, og politikere fordømmer angrepet.

Londons ordfører Sadiq Khan kaller angrepet avskyelig og kvinnehatende, mens Labour-leder Jeremy Corbyn er sjokkert over hendelsen.

– Vi kan ikke og skal ikke akseptere slik homofobisk og kvinnehatende vold i vårt samfunn. Vis solidaritet med Melania og Chris, og til alle i LGBT-samfunnet for alt de må tåle bare for å være den de er, skriver Corbyn på Twitter.

Statsminister Theresa May kaller angrepet «kvalmt».

– Dette er et kvalmt angrep og mine tanker går til paret som ble angrepet. Ingen skal skjule hvem de er eller hvem de elsker, og vi må jobbe sammen for å utrydde uakseptabel vold mot LGBT-samfunnet, sier May.