Det går frem av den ene siden av dommen som NRK har fått tilgang til.

Russiske myndigheter skal ha tatt beslag i pengene, som tilsvarer snaut 150.000 kroner.

I midten av april ble Berg dømt til 14 års fengsel for spionasje. Dommen er ikke anket, og den er derfor rettskraftig.

Den tidligere grensekontrolløren har nektet straffskyld for spionasje, men erkjent at han har tatt oppdrag for norsk etterretning.

Berg ble pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB under et besøk i Moskva 5. desember 2017. Siden har han sittet fengslet i Russland.

