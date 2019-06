Til Adresseavisen bekrefter Horneland at Bendtner først dukker opp igjen på Lerkendal kommende tirsdag.

På spørsmål fra lokalavisen om hvorfor Bendtner har fått forlenget ferien, svarer RBK-treneren:

– Nei, det var en avtale jeg og Nicklas gjorde.

Han hevder at de to i fellesskap skal ha kommet til at den beste løsningen var at Bendtner droppet helgens RBK-program. Klubbens spillere skal trene også lørdag samt delta på en fotballskole og ha flere sosiale aktiviterer.

Det er ventet at Nicklas Bendtner forlater RBK i sommer. Klubbens sportslige leder Stig Inge Bjørnebye har tidligere bekreftet dette overfor Dagbladet.

