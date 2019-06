Det begynte veldig smått 1. januar 1999. Da ble EL-skilter innført i Norge. som en egen skiltserie for elbiler. Lite visse man da om hvordan dette skulle komme til å ta av etter hvert. For det ble starten på det som har vært en voldsom opptur for elbilene her hjemme.

EL ble etterfulgt av EK. Også EK-serien kom til veis ende ganske fort. Drøye to år tok det denne gangen, 17 år mindre enn det tok å fylle opp forrige skiltserie.

Nå er den nåværende serien med bokstavkoden EV i ferd med å løpe ut også. Nye biler som forsvinner fra forhandlerne nå har nå skilter som viser EV 66000 og høyere.

Mot slutten av sommeren

Snart er det ikke lenge til dagens EV blir erstattet EB som trolig blir etterfulgt av EC – antageligvis også på rekordtid.

Bare i mars ble det registrert nesten 11.000 nye elbiler i Norge. Det var 58 prosent av alle nye registrerte biler, hvor nykommer Tesla Model 3 sto for omtrent halvparten.

Etter alt å dømme vil de første elbilene med EB-skilter bli å se på veien mot slutten av sommeren.

Den aller første serien med EL-serien var liksom selvforklarede. Men allerede da skiltserien var i ferd med å fylle seg opp, ønsket Elbilforeningen at arvtakeren skulle bli EV,for «electric vehicle» på engelsk. I stedet gikk Vegdirektoratet for EK, som er ment å stå for Elektrisk Kjøretøy. Før EV altså kom.

Om vi skal fortsette å leke med forkortelsene så er det jo nærliggende på tenk at nest EB-serie står for ElBil og neste der igjen for Electric Car, kanskje?

I det øyeblikket skiltet med registreringsnummeret EV 99999 blir bestilt, går man automatisk over til EB 10000 og slik fortsetter det. I hver serie kan det maksimalt bli registrert 90.000 biler.

Spår ny Tesla-boom i Norge

Det perfekte skiltet?

Er du en skiltnerd som drømmer om ha en elbil med registreringsnummer EV 99999 eller EC 10000, kan det være lurt å få ut fingeren ganske snart (og krysse den med nabofingeren i håp om en god porsjon flaks) – for dette går veldig fort nå ...

Det er for øvrig stor forskjell fra land til land hvordan elbiler og andre spesialkjøretøy registrerer – og det finnes intet felles system eller internasjonale bokstavkoder for elbiler. De fleste land har ikke egne bilskilt for elbiler.

