Etter forrige ukes ekstremvær var det lov å håpe på en strålende pinse.

Den som ønsker seg sol må derimot smøre seg med ørlite tålmodighet.

– Særlig søndag ser det dessverre trist ut, sier vakthavende meteorolog i StormGeo Isak Slettebø til TV 2.

Han forteller at et lavtrykk fra sør gjør at utsiktene i hele landet er preget av regn. Temperaturene vi ligge rundt 15 grader både i Nord- og Sør-Norge.

Samtidig vil fronten som har gitt tordenbyger i det siste, trekke videre nordover og skape fortsatt stor tordenfare i grensetraktene i Nord-Norge.

Men til uken ser det langt penere ut.

Opp mot 20 grader

– Finværet kommer mot slutten av pinsen, sier Slettebø.

Fra Bodø og sørover er det ventet perioder med sol neste uke. Spesielt tirsdag ser lovende ut.

– Det kommer tørr luft, og det vil se aller best ut langs kysten, opplyser meteorologen.

Temperaturene vil stige, og det ventes at det i Sør-Norge vil bli oppimot 20 varmegrader, mens det vil bli bedre langs kysten, er det fare for skyer i dalstrøkene.

Trøndelag er pinsevinner – temperaturfall i Nord-Norge

Gjennom pinsehelgen er det duket for at Trøndelag skal stikke av med værseieren.

Regionen vil stort sett ha opphold og perioder med sol. Det vil trolig være det eneste området i landet med lokalt over 20 varmegrader.

Nord-Norge må derimot belage seg på at det blir kaldere.

Et stort bygeområde trekker seg nordover, noe som vil føre til opphold på Helgeland fra midt på dagen, i Lofoten fra ettermiddagen, og på kvelden opphold også i deler av innlandet i Troms og Finnmark.

Det vil være fare for tordenbyger, særlig på Vidda og i indre Troms.

Deretter vil temperaturen synke kraftig.

I Kirkenes vil det være 17-18 grader om formiddagen, før temperaturen stuper til cirka fem grader. Dette skjer ikke i takt med solgangen, men skyldes utveksling av luftmasser.