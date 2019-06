Frp-politikere på Stortinget vurderer å trosse Siv Jensen

– For min del at vi sletter bompengegjelden på hundre milliarder og finansiere de to andre vedtakene i Stortinget på en annen måte, svarte Tybring-Gjedde, og viste til prosjektene som ble utsatt.

Tybring-Gjedde har ikke besvart TV 2s henvendelser i denne saken.

De to veisakene er ferdig behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen i Stortinget, og i innstillingen var Frps tre medlemmer i komiteen for prosjektene.

Før krisemøtet tok Frps samferdelspolitiske talsperson, Morten Stordalen, forbehold overfor VG:

– Det må vi vurdere og komme tilbake til da sakene ikke skal behandles før 19. juni, skrev Stordalen i en SMS til VG.

Vil stemme for

Nå sier Stordalen at Frp vil stemme for, og han er ikke kjent med eventuelle utbrytere.

– Frp er mot bompenger, men har ikke flertall for dette, og prosjektene som skal voteres over har vi forpliktet oss til, sier Stordalen til TV 2.

Samme dag som de to sakene skal voteres over i Stortinget, skal en tredje veisak til godkjennelse: E6 Moelv - Øyer i Hedmark og Oppland. Den saken innebærer innkreving av 5,4 milliarder kroner i bompenger.

– Frp stemmer for de tre bompengeproposjonene som omhandler utbygging av firefelts motorveier i regi av Nye Veier AS. I to av prosjektene er det også bomfritt på sidevei som er i tråd med Frps ønsker. Da er det reelt alternativ til de som ønsker det.

Han påpeker at prosjektet blir bygd raskere og rimeligere med Nye Veier AS enn det som ville vært tilfelle med Statens vegvesen.

– Bare i et av prosjektene er prisen redusert med nærmere 5 mrd siden Nye Veier AS overtok prosjektet. Trygge moderne møtefrie veier får ned alvorlige ulykker og reduserer reisetiden som igjen næringslivet og samfunnet tjener på, sier Stordalen.

– Er dere enige om dette? Eller er det medlemmer av stortingsgruppen som vurdere å stemme imot?

– Er ikke kjent med annet enn at gruppen følger opp avtalen vi er forpliktet til og hva grupper tidligere har ment. Endelig behandling i Stortinget er som kjent ikke før 19. juni, svarer Stordalen.

Jensen: – Frp er for

Frp-leder Siv Jensen sier til TV 2 at de tre prosjektene er en del av Nasjonal Transportplan, som Frp er for.

– Dette er tre prosjekter med firefelts motorvei med 110 km/t som er etterlengtet av bilistene og som følger av Nasjonal Transportplan, som Frp er for. De skal bygges av Nye Veier og kommer før tiden og til en rimeligere pris enn først antatt, og til forskjell fra bypakkene så går pengene folk betaler til vei. I tillegg er det slik at på to av tre strekninger er det mulighet for å kjøre gratis på omkjøringsvei.

Hun legger ikke skjul på at veiene helst skulle vært finansiert uten bompenger, men:

– Med Frp i regjering har vi klart å redusere hvor mye bompenger det blir på disse strekningene. Vi har systematisk jobbet for å bygge mer vei med mindre bompenger. Veisatsingen i Norge har økt 10 ganger mer enn bompengene. Vi har senket avgifter og økt veibudsjettene slik at det bygges nå mer vei enn det bilistene betaler i bilavgifter. Det hadde aldri skjedd uten Frp, sier Frp-lederen.

Frps parlamentariske leder, Hans Andreas Limi, skriver i en tekstmelding i at han ikke vil bidra til spekulasjoner før avstemningen 19. juni.

– Nå er det fullt fokus på forhandlinger med de andre tre for å finne tiltak som reduserer bompengebelastningen, skriver han i en tekstmelding til TV 2.