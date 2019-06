Derfor kan VM-drømmen oppnås – og derfor kan den knuses

I dag er det VM, folkens!

Det er nå over ni måneder siden Norge kvalifiserte seg til VM. 4. september 2018, da Norge slo Nederland i en jevn kamp mot Nederland der kun seier var godt nok, begynner å bli ganske lenge siden. Nå skal det endelig smelle igjen.

Siden den dagen har Norge kun forberedt seg mot VM, og det er en optimistisk gjeng vi møter her i Reims. Målsettingen er klar. Det er medalje, et resultat som også vil gi Norge plass i OL 2020.

Men en ting er at det er lenge siden september. Det er betydelig lengre siden Norge kom langt i et VM. I 2015 ble vi utslått i åttedelsfinalen mot England og 2011-VM var det første mesterskapet Norge ikke engang gikk videre i fra gruppespillet. Vi må altså tilbake til 2007 (4. plass i VM i Kina) siden sist vi egentlig var gode i VM.

Så hvorfor denne store troen på at dette laget skal kunne ta medalje?

Etter kvalifiseringen har Norge spilt ni landskamper med seire mot Sør-Afrika, Skottland, Kina, Danmark og Polen. Vi har scoret 20 mål på disse kampene, men sju av disse kom mot Sør-Afrika.

Vi har også sluppet inn 13 mål, og fem kamper vunnet betyr også fire kamper tapt. Tapene er mot Sverige, Japan, Canada og New Zealand.

Nå venter Nigeria. I den viktigste norske fotballkampen på to år. Nå gjelder det. Skal det bli medalje, kan vi etter alle solemerker ikke tape mot Nigeria.

Men er det i det hele tatt noen som helst sjanse for at et lag som tapte alt i EM for to år siden nå skal kunne kjempe med verdens beste nasjoner om medalje i VM?

Her er fem grunner til at målet kan nås: