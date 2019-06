Trår i favorittens fotspor uten å vite det

Stade Pierre de Coubertin, Cannes (TV 2:)

10. februar 1991 oppstår et historisk øyeblikk på Stade Pierre de Coubertin i Cannes.

En unggutt som er inne i sin andre sesong på A-laget, i en alder av 18 år, spilles gjennom alene med bortelagets keeper.

Cannes-talentet har aldri tidligere scoret et mål på seniornivå, men til tross for at ballen havner like bak ham, løser han oppgaven på formidabelt vis.

Like enkelt som genialt, chipper han ballen i en lekker bue over Nantes´ utrusende sisteskanse, og dermed er det første målet i en eventyrlig fotballkarriere scoret.

Mannen bak scoringen er selvsagt Zinedine Zidane, som skulle vokse til å bli ett av fotballverdens største ikonog beste spillere de neste 15 årene.

I dag, over 28 år senere, er fremdeles Stade Pierre de Coubertin hjemmearenaen til Cannes. Andre store stjerner, som Patrick Vieira, Johan Micoud og Gaël Clichy, har også brukt banen som springbrett for store karrierer utenfor Frankrikes grenser.

Men akkurat i dag er det andre fotballprofiler som benytter arenaen. Etter å ha startet sitt VM-opphold i Frankrike i Champagne-distriktet og byen Reims, har nemlig de norske fotballjentene nå tatt turen sørover til Rivieraen.

Onsdagens storoppgjør i gruppe A spilles mot vertsnasjonen Frankrike i Nice, men den siste finpussen på treningsfeltet gjøres i Cannes, og mer spesifikt altså på arenaen der Zinedine Zidane tilbrakte sine 2,5 første sesonger som seniorspiller for snaut 30 år siden.

– Har Zidane startet her, eller? Det er spesielt. Han var en Gud

Spillerne selv er imidlertid ikke klar over at de beveger seg utpå et historisk stadionanlegg i fransk fotballmålestokk når de blir konfrontert med det av TV 2. Selv ikke Caroline Graham Hansen, som tidligere har fått stempel som gruppens fotballnerd, har fått med seg at hun trår på historisk grunn.

– Nei, det gjør jeg faktisk ikke. Hva har skjedd her?

– Da du var liten, hvem så du på da?

– Zidane. Har Zidane startet her, eller? Det er spesielt. Vi får håpe at det gir oss litt magi til kampen på onsdag, sier Graham Hansen.

Det nylig Barcelona-signerte offensive våpenet til Norge holder den tidligere storspilleren Zidane som en av sine største idoler fra barndommen.

– Jeg tror de fleste i min generasjon så opp til Zidane og prøvde å ta Zidane-finter og gjøre som ham. Han var en Gud for oss, sier 24-åringen.