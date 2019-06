Saab gikk konkurs i 2011, etter at problemene i flere år hadde tårnet seg opp for den svenske bilprodusenten.

Den amerikanske eieren General Motors (GM) kastet kortene da finanskrisen skyllet inn over bilbransjen. I en kort periode var nederlandske Spyker inne på eiersiden. Men de hadde i realiteten ingen mulighet til å redde Saab, dermed endte det i skifteretten.

Konkursboet ble plukket opp av det svensk/kinesiske selskapet NEVS, som umiddelbart gikk ut med store ambisjoner for Saab. Heller ikke det gikk på skinner, og NEVS mistet snart rettighetene til å bruke Saab-navnet.

Stort Saab-treff

De er imidlertid fortsatt aktive i Trollhättan og nå er det kjent av NEVS skal auksjonere bort den aller siste Saaben som trillet ut fra fabrikken.

Nyheten kommer samtidig som det er en stort Saab-treff i Trollhättan. Her har entusiaster fra Sverige og en rekke andre land samlet seg, til det som kalles Saab Car Museum Festival. Bilen som skal auksjoneres er stilt ut ved hovedporten til den gamle Saab-fabrikken.

Bilen ble forresten produsert da NEVS overraskende klarte å få i gang samlebåndet ved fabrikken, i 2013. Da var det nesten tre år siden det sist ble laget en ny bil her.

NEVS rakk å produsere noen eksemplarer av Saab 9-3 etter at de tok over. Så var det helt slutt. Foto: Scanpix

Bare gått 65 kilometer

Om det var tenkt som starten på et comeback, eller om NEVS bare ville utnytte deler som allerede lå på lager, er litt uvisst. Men i løpet av noen måneder dette året ble det produsert til sammen 420 biler.

Alle var 9-3 Aero sedan, og de hadde en 2-liters bensinturbo på 220 hestekrefter under panseret. På utstyrsfronten gjorde NEVS det enkelt: De puttet inn alt de hadde tilgjengelig. Kundene kunne velge mellom to farger: Sort eller sølv. Dessuten om de ville ha manuell girkasse eller automatgir.

Bilen som skal auksjoneres Ser sølvfarget og den har ikke gått mer enn 65 kilometer. Tilstanden betegnes som "helt som ny", den har stått lagret helt siden den forlot samlebåndet.

NEVS utviklet også en elektriske utgave av 9-3. Vi i Broom har kjørt den i Sverige, men bilen kom aldri ut på markedet.

Rykter om comeback

Når auksjonen skal finne sted, er ennå ikke klart. Heller ikke hva slags utropspris man vil gå ut med. Men her er det nok gode muligheter for at Saab-venner går sammen og sørger for at bilen til slutt havner på museet i Trollhättan.

Etter konkursen har det flere ganger gått rykter om at Saab skulle gjøre comeback. Men etter hvert som tiden har gått, har også håpet blitt mindre.

NEVS mistet som nevnt rettighetene til Saab-navnet, de tilhører forsvars- og flyteknikk-konsernet Saab AB. NEVS fikk bruke navnet i starten av sin eierperiode, men Saab AB hadde sikret seg en rekke klausuler som gjorde at de kunne dra disse rettighetene tilbake da NEVS havnet i økonomiske problemer.

