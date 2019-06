De nye fotballreglene: Straffespark, hands, innbyttere og dropp

Det kommer også en endring med tanke på keeperens mulighet for hands, da det nå skal være slik at dersom keeper forsøker å klarere et tilbakespill eller innkast, og forsøket feiler, kan de nå ta ballen med hendene.

Utspark:

Utspark fra mål har frem til nå ikke vært i spill før ballen krysser 16-meterstreken, men med de nye reglene kan man nå sette i gang spillet til en lagkamerat som er innenfor straffefeltet. Ballen er i spill med en gang den forlater keepers fot, hvilket vil åpne opp for flere korte igangsettinger. Det vil også hindre enkelte lag i å slutte å spekulere i dette som et ledd i uthaling av tid, fordi man ikke lenger kan motta ballen rett innenfor eget felt og med det få dommeren til å dømme nytt utspark. Motstanderne må fremdeles befinne seg utenfor 16-meteren helt til utsparket er tatt.

Frispark:

Når laget som forsvarer seg har tre eller flere spillere i mur, har laget som skal ta frispark ikke lenger lov til å plassere en spiller i muren eller rett ved siden av. Dersom en angripende spiller befinner seg nærmere enn en meter fra muren når frisparket blir tatt, vil de nå få indirekte frispark mot seg.

En annen frisparkendring får vi også, og den følger endringen for utspark nevnt over. Hvis forsvarende lag tar et frispark i egen boks, er ballen i spill umiddelbart. Den trenger ikke å være utenfor 16-meteren før den er i spill. Som i eksempelet for utspark, må motstanderne fremdeles være utenfor boksen.

Kjappe frispark:

Dersom dommeren skal gi et gult eller rødt kort, men laget som ikke mottar kortet tar et kjapt frispark og skaper en målsjanse, kan dommeren nå gå tilbake og gi det aktuelle kortet når ballen går ut av spill.

Frem til nå måtte kortet blitt vist før frisparket kunne bli tatt. Det er imidlertid fremdeles slik at dersom dommeren har begynt å vise kortet, og med det distrahert laget som får avgjørelsen mot seg, vil man ikke kunne godta at frisparket tas kjapt.

Det er også slik at dersom hendelsen som skulle sanksjoneres var en hindring av åpenbar målsjanse, og kortet skulle vært rødt, vil dette kortet nå kun bli et gult dersom motstanderen bestemmer seg for å ta et raskt frispark. Dette fordi det andre laget da har fått startet på nytt igjen angrepet sitt.

Straffer:

Den mest merkbare regelendringen her dreier seg om hva keepere kan gjøre på straffespark. Et straffespark kan ikke tas mens keeperen tar på stolpene eller nettet, eller hvis disse fremdeles er i bevegelse etter å ha blitt berørt. Keeperen må også ha ett av sine ben på mållinjen, eller over den mens han/hun hopper, mens straffesparket tas. Keeper kan ikke stå bak eller foran linjen.

Det er også kommet en endring som går på at en angripende spiller kan ta straffesparket selv om vedkommende trengte behandling av medisinsk team (så lenge behandlingen er rask). Frem til nå har det vært slik at en spiller som har måttet forlate banen i slike tilfeller ikke har hatt mulighet til å returnere før spillet er i gang igjen og i praksis derfor ikke er på banen igjen før straffesparket er tatt.

Innbytter:

En spiller som blir byttet ut må nå forlate banen ved nærmeste dødlinje eller sidelinje. Unntaket fra regelen er dersom dommeren sier at vedkommende kan forlate banen kjapt ved midstreken - der alle tidligere bytter ble foretatt - eller dersom sikkerhetsmessige grunner eller skader tilsier noe annet. Endringen er iverksatt for å hindre uthaling av tid, og enhver spiller som overtrer regelens misjon vil bli ilagt gult kort.

Kort til trenere:

Nå kan det også deles ut gule og røde kort til trenerapparatet. Tidligere var eneste sanksjon bortvisning fra sidelinjen. Dersom den skyldige i en situasjon ikke kan identifiseres, vil kortet gis til hovedtrener i det tekniske området i «gjerningsøyeblikket».

Andre endringer:

Målfeiringer der drakten tas over hodet eller der spilleren feirer med fansen kan nå også ilegges gult kort også i tilfeller der scoringen viser seg å bli annullert.

Laget som vinner myntkastet kan nå velge om de vil begynne med ballen eller om de ønsker å velge hvilken side de skal angripe mot først. Tidligere gikk valget kun på hvilken vei de ville angripe. Dette er en regelendring som kanskje kan få innvirkning i betting-markedet, der spillet «hvem starter med ballen» tidligere har vært ren 50/50, men der det nå ilegges et ekstra element.

Det innføres en forskjell på pauser for avkjøling (90 sekunder til tre minutter) og drikkepauser (maksimalt ett minutt) i turneringer der luftfuktighet og temperatur tilsier at det kreves slike pauser.

Flerfargede eller mønstrede underskjorter vil nå tillates dersom de er like ermene på drakten. Tidligere måtte disse være i en spesifikk farge.

Kilde: BBC

* Reglene var ikke gjeldende i Champions League-finalen 1. juni, fordi de implementeres ved start av en ny turnering. Det er også derfor dette regelsettet ikke iverksettes i norsk fotball før 1. januar 2020.