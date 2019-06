Politiet sa hullet kunne være laget av fugler: – Jeg ga opp

Det hevder Tryti overfor TV 2.

– Jeg ga opp hele politiet, sier byutviklingsbyråd i Bergen.

Denne uken fortalte Tryti om alvorlige trusler som hun har levd med de siste to årene.

Torsdag 26. april 2017 fikk hun sitt første trusselbrev. Noen uker etter oppdager byråden det som så ut som et kulehull i stuevinduet.

– Politiet tok det første brevet alvorlig ved at jeg fikk voldsalarm og at politiet patruljerte rundt huset. Etterhvert da kulehullet kom, opplevde jeg at politiet latterliggjorde oss ved at det kunne være fugler eller barn som lekte med softgun. Jeg så for meg den kongeørnen som kunne klare dette. Du får ikke den type hull ved den måten, sier Tryti til TV 2.

Gjenåpner saken

Saken ble henlagt av politiet, men denne uken varslet varslet politiet at de vil gjenåpne etterforskningen.

– Da jeg ringte og krevde at politiet skulle komme opp og se på kulehullet, ble det foreslått at det kunne være fugler. Det er på høy tid at saken etterforskes etter to år med bevisforspillelse, sier Tryti.

Denne uken fikk hun et nytt trusselbrev, og valgte å gå ut med sin historie. Nå er hun opptatt av at myndighetene prioriterer trusler mot politikere.

– Myndighetene, PST og politi må sette seg ned og finne ut hvordan dette skal håndteres. Jeg slår alarm for å slå ring rundt demokratiet, sier Tryti.

Ap-politikeren sier også pressen bør være med i en diskusjon om hvordan man skal verne om demokratiet. Den siste tiden har flere politikere stått frem og fortalt om trusler.

– Pressen og politikere bør sette seg ned og diskutere hvordan saker polariseres. Jeg er ikke ute etter å stoppe meningsbrytning, men klikkene og hva media tjener på å ha denne typen kommentarer er noe media må diskutere med politikerne, sier Tryti.

Fokus på klimatrusselen

Selv om den første trusselen mot Tryti kom for over to år siden, har ikke saken vært kjent i offentligheten.

– Jeg har valgt å ha fokus på klima- og miljøtrusselen. Trusselen mot klikka er større enn trusselen mot meg. Derfor har jeg ikke latt meg presse ut av trusler. Jeg har ikke latt noe stoppe meg i den jobben byrådet har hatt i å få til at vi måler den reneste byluften på 17 år, og den byen som leverer best på å få ned klimagassutslippene, sier hun, og forsvarer bompengene i Bergen:

– Vi er nødt til å ha ordninger som regulerer trafikken og finansierer trafikken, og så langt har vi ikke andre virkemidler enn bompenger.



Bedt om å begå selvmord

NYTT BREV: Tryti mottok dette brevet tirsdag denne uken.

Tryti sier hun tar forholdsregler når hun skal ut på gaten.