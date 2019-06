– Jeg pleier ikke å gjøre det, men jeg var for sur

Bournemouth-spissen var, som resten av landslagsprofilene, svært skuffet etter at nok en 2-0-ledelse var blitt skuslet bort.

– Hvilken følelse sitter du igjen med?

– Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det. Du så ansiktsuttrykket mitt, svarer King på TV 2s spørsmål.

– At jeg gikk rett inn i garderoben ... det er ikke noe jeg pleier å gjøre. Jeg liker å takke publikum for at de kom, men jeg var for sur, forklarer 27-åringen.

Mener Norge bør drøye tid

Mot Sverige kom det første baklengsmålet med 20 minutter igjen av kampen. Mot Romania gjenstod det 13. King omtaler det som et «déjà vu».

– Vi må være mer kyniske, mener han.

– Vi er blitt fortalt at vi ikke skal pådra oss unødvendige gule kort, og at vi ikke skal drøye tid. Men når vi leder 2-0 og det er 15 minutter igjen, dra på deg et gult kort, oppfordrer King.

Han mener at Norge bør se etter andre steder for inspirasjon.

– Det er lov å drøye tid. Alle de beste lagene, Barcelona, Manchester City, drøyer tid. De to poengene taper vi fordi vi ikke er kyniske. Og selvfølgelig har vi noen sjanser vi burde ha satt.

– Kan ikke holde på sånn

Denne uken er det blitt brukt «veldig mye tid» på å gå gjennom Sverige-kollapsen, ifølge King. Han trekker frem flere grunner til at det skjedde igjen: At Norge blir «ball-watching» på innleggene, at de spiller bakover når de kan spille fremover og at de «slutter å spille spillet sitt».

– Hvis vi skal komme oss til et EM, kan vi ikke holde på sånn. Når vi leder 2-0 på hjemmebane, skal vi ikke trenge å score tre mål, sier han.

Mer kynisme er gjennomgangsmelodien hos de norske landslagsprofilene på spørsmål om hva som gikk galt – nok en gang.

– Når de får 1-2, blir vi veldig stresset. Så får vi det «skitmålet» imot i 91. Det er fryktelig urutinert og fryktelig dumt av oss. Det er andre gangen på rad. Det er ikke godt nok, slår Markus Henriksen fast overfor TV 2.

Trønderen mener at Norge tar seg for dårlig tid, at de gir Romania for mye tid og at de blir for stresset.

– Vi skulle jobbe voldsomt med å rydde unna i boksen, men jeg synes det andre målet er altfor billig. To rumenere får stå fri, og det er ikke godt nok i det 91. minutt, medgir Henriksen og rister på hodet.

– Da går vi aldri til et mesterskap

Også Sander Berge etterlyser mer kynisme i det norske laget.