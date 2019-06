Norge - Romania 2-2 (0-0)

Norges EM-sjanser var ikke de beste før kampen mot Romania. Og etter at de mistet seieren på overtid fredag kveld, står Norge med kun to poeng etter tre kamper i gruppespillet.

Mandag spilles kampen på Færøyene. Der er det kun én ting som gjelder.

– Vi må dra opp der og ta tre poeng, sier Martin Ødegaard kort og konsist på hva han tenker om mandagens kamp.

Mener de fremdeles kan bli nummer to

For landslagsherrene har ikke gitt opp håpet om EM. Det til tross for at de har mistet seieren to kamper på rad, og har måttet ta til takke med uavgjort mot Sverige og Romania.

– Vi er med så lenge vi ikke taper. Men vi skulle gjerne hatt tre poeng i dag, da hadde det vært mye enklere sier Tarik Elyounoussi.

Lars Lagerbäck mener ingenting er tapt ennå og mener Norge fremdeles kan ende opp som gruppetoer.

– Føles det som kvallikken er litt kjørt nå?

– Nei det er den jo ikke. Vi skal ikke snakke så mye om kampen med guttene i kveld. Men vi har tapt to poeng mot dem (Romania) og to poeng mot Sverige, så vinner vi på bortebane har vi alle muligheter til å passere dem, og bli nummer to bak Spania som jeg tror vinner. Så kjørt er det definitivt ikke, sier landslagstreneren.

Nå rettes fokus mot mandag og Færøyene.

– Nå er det bare å lade batteriene og se til at vi vinner mot Færøyene. Det er det som står nærmest på programmet.

Og da TV 2s reporter avsluttet intervjuet med «lykke til», svarte Lagerbäck følgende med et smil:

– Det kan trenges.

– Jeg tror ikke dette her kommer til å gå

Egil Drillo Olsen er enig med landslaget og mener ikke håpet er tapt for Norge ennå. Han er sikker på at Lars Lagerbäcks menn slår Færøyene.

– Det gjør vi. Det er ikke umulig naturligvis å slå Sverige i Sverige, og det er ikke umulig å slå Romania i Romania. Og det er ikke mer som skal til, fordi jeg regner jo ikke med at vi går på noen blemmer mot Malta og Færøyene, sier Drillo om Norges EM-sjanser.

Erik Thorstvedt er enig.

– Vi har satt oss litt i revers, men det er fortsatt mulig, mener TV 2s fotballekspert.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er ikke like optimistisk.

– Egil er optimist, jeg skal være mer realist. Jeg tror ikke dette her kommer til å gå. Jeg tror vi må glede oss til Nations League i mars 2020. Selv om vi vinner begge de kampene, så hjelper ikke det om Sverige vinner sine kamper og går på et forventet tap mot Spania, som vi også kommer til å få store problemer mot her hjemme, sier Mathisen og legger til:

– Men fremtiden er lys. Se på Ødegaard som virkelig storkoser seg. Se på Berge, tilbake igjen på laget i dag på den sentrale midtbanen. Ikke på hans råeste nivå, men likevel, han har så utrolig mye å komme med. Også Ajer i de bakerste rekker. Det glipper i siste sekund, men kampen han leverer, det er meget, meget solid på stopperplass. Det er masse positivt å ta med seg fra denne kampen. Men vi er bare så forbanna skuffet, for nå har vi sittet her, ikke bare i én kamp, men i to kamper i denne kvallikken mot de lagene vi skulle komme over.