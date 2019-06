– Ødegaard er blitt en litt annen type spiller

Se Ødegaards mål i videovinduet øverst!

Martin Ødegaard så ut til å bli matchvinner for Norge i sin 17. landskamp, men på overtid utlignet Claudiu Keserü og ødela kvelden for Ødegaard og lagkameratene.

I TV 2-studio på Ullevaal ble Ødegaard hyllet av fotballekspertene etter kampen.

– Du ser at det er en guttunge som er blitt en voksen, god seniorfotball. Jeg blir så glad av å se Ødegaard spille fotball. Han har en lekenhet, skaper rom og gjør alle andre bedre. Han kommer til å levere på dette nivået i mange, mange år, og han fikk sagt til Lagerbäck at han skal spille hver eneste gang, sier Jesper Mathisen.

– Selv om han hadde en dårlig periode i starten av andre omgang, hadde han en veldig bra kamp. Vi merker at han er lite egosentrisk. Han er opptatt av laget, og etter å ha gjort en bra kamp og scoret mål, kunne han sagt at «dette var jævlig bra», men han er mest opptatt av laget og skuffelser. Det er et godt tegn, mener tidligere landslagssjef Egil Olsen.

Myggen-sammenligning

Drillo sammenlignet Ødegaard med en av spillere på det gylne 90-tallet.

– Han minner litt om Myggen på 90-tallet. Han så gjennombruddsmuligheten ingen andre så, og så slo han den i akkurat rett tiendedels sekund. Der er han enestående, og så begynner han også å bli bedre på alt annet, sier han.

En annen tidligere landslagshelt, John Carew, skulle ønske han fikk spille sammen med Martin Ødegaard.

Hmmm lurer på hvor mange flere landslagsmål jeg hadde scoret med Ødegaard på laget #class — John Carew (@JCarew10) 7. juni 2019

Egil Olsen har også blitt imponert over det han har sett av Ødegaard i Vitesse denne sesongen, der han har elleve mål og tolv assist på 39 kamper.

– Han ser bedre ut enn noen gang. Han har et veldig godt blikk på gjennombruddspasningene og er blitt sterkere på tingene han var svak på. Han mister ballen sjeldnere og er blitt bedre defensivt, sier Drilo.

Thorstvedt: – Han er blitt en annen type

Erik Thorstvedt trekker frem tilstedeværelsen til Ødegaard. Den tidligere landslagskeeperen mener unggutten hadde en tendens til å holde på «med sin greie ute på kanten» tidligere i karrieren.

– Han er blitt en litt annen type spiller, for han er en veldig mye større del av det som skjer rundt seg. Han bryr seg om det som skjer og er en del av en mer dynamisk enhet. Det er flere steg opp. Dette kommer til å bli så bra for Norge de neste 10-15 årene. Det er bare en fornøyelse, så får vi håpe at de klarer å tette bakover i banen også, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.