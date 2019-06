Frankrike knuste Sør-Korea i VMs åpningskamp

SEIERSJUBEL: De franske kvinnene leverte stort i åpningskampen. Foto: Lionel Bonaventure

VM-feberen i Frankrike stiger etter at hjemmelaget utklasset bokstavelig talt sjanseløse Sør-Korea og vant 4-0 i åpningskampen for et fullsatt Parc des Princes.