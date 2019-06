Norge - Romania 2-2 (0-0)

To dager før kampen mot Romania gikk Martin Ødegaard hardt ut mot Ada Hegerberg på sin egen Instagram.

Han var svært kritisk til intervjuet Hegerberg hadde gitt til Josimar, der hun fortalte at hun ble knekt psykisk av å spille på landslaget.

De siste dagene har fotballstjernen fått både kritikk og ros rundt uttalelsene der han blant annet mente at timingen til Hegerberg var skrekkelig.

Ødegaard har ikke kommentert uttalelsene før kampen mot Romania. Men etter fredagens kamp lettet 20-åringen på sløret.

– Jeg føler vi må ha mer respekt for jentene som skal opp i et mesterskap. Det er ikke sikkert det er ment sånn, men det er lurt å tenke seg om når man gjør intervjuer som man vet slippes før VM. Og det reagerte jeg på, og da følte jeg for å si i fra for en gangs skyld, svarer Ødegaard til TV 2 på spørsmål om hvorfor han publiserte innlegget på Instagram.

– Du står for det fortsatt selv om du har fått en del reaksjoner?

– Det har vært mye reaksjoner. Mange positive og noen negative, så sånn er det. Det hører med det. Jeg står for det jeg har skrevet.

Mot Romania scoret Ødegaard sitt første landslagsmål i karrièren. Det feiret han med å slå seg på brystet og på det norske flagget.

– Var det en forlengelse av det budskapet du sendte i retning Ada Hegerberg?

– Nei, det var det ikke. Det var bare følelser og adrenalin som måtte ut. Så det var det ikke.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen påpeker at man nå har fått sett en ny side av Ødegaard.

– I dag lot han beina prate. Han fikk kritikk på kritikken, men han fikk også mye ros. Og jeg synes det var en ny og overraskende Martin Ødegaard som la ut den meldingen, og også nå. Du ser at dette her er en guttunge som er blitt en voksen, god seniorspiller, sier Mathisen.