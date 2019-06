Norge kastet bort seieren på overtid

Norge - Romania 2-2

Det norske landslaget ledet 2-0 i andre omgang og så ut til å være på vei mot en viktig seier mot Romania, men de snublet og måtte se Claudiu Keserü satte utligne.

Keserü reduserte først til 1-2 med et kvarter igjen å spille, før han scoret 2-2 på overtid.

– Det er sjelden jeg er så langt nede som akkurat nå. Jeg følte vi gjorde en god kamp, så skjer akkurat det samme som sist. Det er tungt og vanskelig å sette ord på, sier målscorer Martin Ødegaard til TV 2.

Også i forrige landskamp hjemme mot Sverige ledet Norge 2-0, men det endte til slutt 3-3 etter at svenskene hadde snudd kampen og Norge utlignet på overtid.

– Meget kostbart og ekstremt bekymringsverdig. Det å ta en ledelse i internasjonal fotball det er det vanskeligste. Det å forsvare en ledelse og kontrollere inn en seier, det skal være det enkleste. Men dette ser ikke trygt nok ut defensivt og vi må gå på et meget surt poengtap etter å ha hatt seieren langt nede i lommen, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

Landslagssjef Lars Lagerbäck mener alle må ta ansvar for kollapsen.

– Vi mistet hodet de siste 15 minuttene. Vi forsøkte å nå ut til spillerne, men vi har nok kynisme og ro. Jeg sa i garderoben at vi får lære en gang til, men vi holdt litt lenger enn mot Sverige, så vi får se på det som et fremskritt. Dette er altså ikke morsomt, det føles bare dritt, sier Lars Lagerbäck til TV 2.

Ødegaards første mål

Martin Ødegaard var et stort lyspunkt for Norge. Drammenseren var livlig fra første spark og var helt avgjørende for at Norge tok ledelsen.

Først var det hans avslutning som ble blokkert, før Tarik Elyounoussi satte returen i mål. Et kvarter senere ble Ødegaard spilt fri av Joshua King og alene med Romanias keeper satte han inn 2-0-målet for Norge.

Claudiu Keserü headet inn reduseringen med et kvarter igjen å spille, før samme mann satte inn 2-2-scoringen på overtid.

Norge snytt av assistentdommer

Norge dominerte fra start, og etter ni minutter satte Markus Henriksen ballen i mål, men målet ble annullert for offside.

– Vi har sett på repriser og lekt litt VAR, og det ser ut som om Markus Henriksen er onside. Det er en fantastisk pasning og en god bevegelse. Det er litt kjipt at vi blir snytt, men samtidig er det veldig vanskelig for assistentdommeren, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.