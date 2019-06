Vi skal være de første til å innrømme at det ikke alltid virker slik, men når bilprodusentene gir sine biler modellnavn, er lite eller ikke noe overlatt til tilfeldighetene.

Navnet bør være lett å uttale, lett å huske, gi assosiasjoner til nettopp det bilmerket og passe inn i modellrekken forøvrig.

Det brukes ofte store pengesummer her for å komme på det riktige – det navnet som virkelig sitter som et skudd og i aller beste fall kan føre til økt salg.

Kan gå fryktelig galt ...

Allikevel kan det gå galt. Fryktelig galt til og med. Det er bilmodellene under gode eksempler på.

Det er jo slik at det som kan være et tilforlatelig og godt navn ett sted i verden, kan bety noe helt annet et annet sted. Slik sett har de som bare bruker en tallkombinasjon på sine modeller litt mindre risk for å "tråkke i salaten" på samme måte.

Mitsubishi Pajero

Denne bilen heter på noen markeder Montero. Det var smart av Mitsubishi å endre dette da Pajero rett og slett betyr "idiot". Må vel innrømme at ikke er det mest tillitsfulle navnet på en bilmodell.

Chevrolet Nova

Chevrolet Nova Concours coupe, 1977.

Den lille kompakte, etter amerikanske forhold, Nova var en suksess for GM, men i de spansktalende delene av Amerika ble det liksom ikke noe særlig fart på salget. Det kan godt henge sammen med at " No va" rett og slett betyr "Det går ikke" på spansk.

Opel Ascona:

Opel Ascona B.

Dette var en kjent og kjær modell fra Opel gjennom hele 70-tallet og langt ut på 80-tallet. Om grunnen til at Opel plutselig fant ut at de skulle endre det til Vectra har noe å gjøre med at Ascona faktisk betyr "kvinnelig kjønnsorgan" i Portugal og Nord-Spania vet vi ikke...

Daihatsu Charade

Daihatsu Charade.

Charade var en liten, billig og svært bensingjerrig bil som solgte brukbart i Norge på 80- og 90-tallet. Men på engelsk betyr modelnavnet rett og slett "parodi". Hva den er en parodi på har det ikke lyktes oss å finne ut av.

Buick LaCrosse

Buick LaCrosse, 2017.

Da Buick lanserte sin LaCrosse i Canada, var det mange av de fransktalende der som hevet øyenbrynene. De forbant nemlig LaCrosse med en seksuell aktivitet - ikke en bil.

Mazda LaPuta

Navnet LaPuta skal visstnok opprinnelig stamme fra boken om Gullivers reiser. Nå skal ikke vi sette noen i bås, men antar at spanjoler flest kanskje assosierer navnet med noe helt annet. LaPuta betyr rett og slett hore på spansk.

