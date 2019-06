Saken oppdateres!

Det bekrefter president i Norges Sjakkforbund, Morten Lillestøl Madsen, overfor TV 2.

Kindred Group er et av verdens største spillselskap på nett, og eier blant annet Unibet. Selskapet har base i Malta.

Nå vil de ble Sjakkforbundets hovedsamarbeidspartner.

– Det er en svært god avtale. Det er en avtale som strekker seg over fem år, hvor vi vil få ti millioner kroner årlig, sier Madsen.

Madsen kan opplyse at NSF til vanlig har en omsetning på 2,5 millioner kroner.

FORNØYD MED AVTALEN: Sjakkpresident Morten L. Madsen. Foto: Bendiksby, Terje

Nå skal forslaget stemmes over av Sjakkforbundets medlemmer på en kongress som holdes 7. juli i Larvik.

Madsen forteller at Sjakkforbundet ble kontaktet av selskapet sent i fjor høst og har brukt lang tid på å vurdere avtalen.

– Kindred Group var ute etter en samarbeidspartner som kunne være med på å jobbe for en lisensiert ordning for spill i Norge. De ønsket å samarbeide med en aktør som ikke er tett bundet opp til Norges Idrettsforbund og Norsk Tipping. Vi står utenfor Norges Idrettsforbund, det betyr at vi er en av mange organisasjoner som ikke får ta del i den for så vidt fine ordningen de har med spillemidler fra Norsk Tipping.

Ikke en vanlig sponsoravtale

I Danmark har utenlandske selskap fått lov til å selge pengespill siden 2012, mens Sverige åpnet sitt lisensmarked 1. januar i år.

I Norge vedtok Stortinget i 2017 å videreføre enerettsmodellen. Det betyr at Norsk Tipping har monopol på en rekke pengespill og overskuddet fordeles mellom idrett, kultur og humanitære formål. Det er denne ordningen Sjakkforbundet nå vil jobbe for å fjerne gjennom et samarbeid med Kindred Group.

– Har dere hatt noen etiske betenkeligheter ved å takke ja til dette tilbudet?

– Det er viktig for oss å poengtere at dette ikke er en sponsoravtale, vi skal ikke markedsføre spillselskap. Vi skal kun, innenfor for ytringsfriheten, være med på å si noe om selve spillpolitikken i Norge, sier Madsen til TV 2.

– Vi skal ha en sunn og god debatt internt i sjakken. Innledningsvis hadde vi etiske betraktninger, men etter hvert som sentralstyret fikk mer kunnskap om dette, fant vi det mer ansvarlig med en regulering som kontrollerer alle aktører og alle spillere under samme lovverk. Til syvende og sist er det derimot medlemmene gjennom kongressen som skal bestemme dette.

I kongresspapirene som er publisert på Sjakkforbundets nettsider, står det at avtalen kan gi «norsk sjakk muligheter den aldri har hatt tidligere.» Her skriver også Sjakkforbundet at de sammen med Kindred Group har fått avtalen utredet og lovligheten bekreftet.

Norsk Tipping er underlagt Kulturdepartementet og kulturminister Trine Skei Grande. TV 2 har vært i kontakt med Kulturdepartementet som har lovet å komme tilbake med en kommentar.