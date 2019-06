Torsdag i forrige uke satt Terje Schrøder (56) i produksjonsmøte, før han og resten av Great Garlic Girls snart skal ha premiere på sitt nye show.

Midt under møtet følte han plutselig som om lynet gikk gjennom kroppen og han ble lam i halve kroppen.

– Jeg fikk ingen forvarsel. Det kom som lyn fra klar himmel. Jeg har aldri vært så redd i hele mitt liv, sier Schrøder til TV 2.

Rask behandling

Men 56-åringen hadde maks flaks.

I løpet av tre minutter var han på plass i en ambulanse og på vei til sykehus.

Det viste seg at Schrøder hadde blitt rammet av et mindre hjerneslag.

– Legene sa at hjerneslaget trolig kom på grunn av langvarig høyt blodtrykk, sier Schrøder.

Gladmelding fra legen

De siste uken har Schrøder gått rundt i uvisse og lurt på om han kom til å bli helt frisk eller til å få varige mén.

Fredag var han hos legen, og fikk gledelige nyheter,

Great Garlic Girls En norsk revygruppe som siden 1981 har opptrådt med en rekke dragshow.

Gruppen ble startet av Olav Klingen, Simen Sand og Morten Rudå.

Premieren var på Pilen restaurant 1. juni 1981.

Fra 1984 besto gruppa av Olav Klingen, Jonny Nymoen og Terje Schröder.

Olav Klingen måtte slutte i 1992 da en ulykke satte en stopp for hans karriere.

Jonny Nymoen annonserte våren 2016 at han valgte å trekke seg tilbake fra rampelyset etter en hofteoperajon.

Terje Schrøder er fortsatt aktiv, og har fått med seg Ronny Wilhelm som erstatter etter Jonny Nymoen.

Gruppen har turnert i Norge, Danmark, Sverige, Vest-Tyskland og på Færøyene og Island og var med i TV-show i Norge og Danmark.

Gruppen leverte Norges Montreux-bidrag i 1987.

– Jeg kommer trolig ikke til å få noen mén og har fått tillatelse fra legen til å delta på premieren på showet vårt. Det er et mirakel at det har gått så bra. Jeg har hatt engelvakt herfra til evigheten, sier Schrøder med et stort smil.

Dermed går premieren av Pride Show den 20. juni på Victoria Teater i Oslo som planlagt.