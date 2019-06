Kreftsyke Rebecca (36) livredd for konsekvensen av drikkevannskandalen

– Jeg har vært småkvalm og har magesmerter som kommer og går, både i dag og i går, forteller Rebecca Island.

TV 2 treffer den kreftsyke tobarnsmoren hjemme på Askøy. Som 10.000 andre Askøyværinger er også hun rammet av drikkevannsskandalen.

Drikkevannet i springen, kommer fra det omtalte vannet på Kleppe. Mange i nabolaget er blitt syke de siste dagene.

Frykter konsekvenser

Rebecca er sykmeldt, men jobber som anestesisykepleier på Haukeland universitetssykehus. Hun frykter at et svekket immunsystem vil gjøre henne ekstra utsatt, og at det kan få alvorlige konsekvenser.

– Jeg kan være smittet, men det kan være at det ennå ikke har slått helt ut. Inkubasjonstiden er på mellom én til ti dager, sier hun.

Rebecca Island var på Haukeland universitetssykehus torsdag formiddag for å ta cellegift. Uvitende om vannkildeskandalen som var under oppseiling dro hun så hjem til familien. Torsdag ettermiddag spiste familien middag sammen. Og hun drakk som vanlig masse vann til maten.

– For første gang på en lang stund ble jeg plutselig litt kvalm og uvel i magen i går. Dette har aldri skjedd ved de fire tidligere cellegiftbehandlingene av denne typen, forteller Island som tenker at det kan være svake symptomer på smitte.

Hun koblet først ikke vannet til allmenntilstanden. Når vannskandalen så ble kjent, vet hun fremdeles ikke om hun har sluppet unna vannsmitte.

Rykter før kommune-varsel

Innbyggerne på Askøy ble i går varslet via SMS og fasttelefon. Men lenge før Rebecca mottak varselet, svirret ryktene i nabolaget.

– Først begynte ryktene å gå i sameiet torsdag ettermiddag. Flere skrev på Facebook-gruppen at de hadde vært syke. Etter denne leste jeg om vannproblemene på nettet i går.

– Etter dette fikk jeg først varsel klokken 19.50, med beskjed om å koke vannet. Da hadde jeg allerede drukket masse vann til middag, sier tobarnsmoren.

– Hva tenker du om det?

– Det er svært kritikkverdig. Og for min del skaper det en mangelfull sikkerhetsfølelse, sier hun.

Den lille gutten som kan ha død som en konsekvens av vannbåren smitte, skremmer henne. Nå skal obduksjonen avklare om bakteriene i drikkevannet også finnes i guttens kropp.

– Først og fremst må jeg si at jeg synes det er skremmende å høre at det har skjedd et dødsfall, selv om man ikke ennå vet om det kan knyttes til smitte fra vannet. Men det er uansett noe som går inn på alle og gjør en ekstra bekymret, mener tobarnsmoren.