Graham Hansen i sitt livs form: – Jeg håper det har klart å smitte over på resten av gruppen

– Selv om alt er helt likt, så er veldig mye veldig annerledes

Norges fremste offensive våpen trekker frem samspillet som lagets viktigste våpen, og forklarer at den store EM-nedturen har vært med på å bygge et sterkere felleskap og en sterkere identitet i «nye Norge». Europamester Nederland ble slått i kvaliken da det gjaldt som mest, og dermed kvalifiserte Norge seg til VM for åttende gang på rad.

– Vi har spilt to år sammen, så selv om alt er helt likt, så er veldig mye veldig annerledes. Vi satt oss ned etter EM og pratet ut om hva som ikke fungerte, og det som var det største og klareste svaret var at hver og en har måttet ta et mye større ansvar for egen prestasjon slik at vi som lag kunne være gode. Fra første trening etter det møtet så har folk gjort det.

– Vi har hatt opp- og nedturer på veien med tanke på at vi har hatt høye mål og forventninger til oss selv. Det er ikke alltid man får det til, men følelsen av at vi har jobbet mot det samme hele veien, og sakte men sikkert jobbet oss dit vi står nå, har vært en reise, forklarer stjernespilleren.

Hyller laget: – Vi har noe helt spesielt

De siste dagers overskrifter har stort sett handlet om hun som ikke er der - Ada Hegerberg - og hennes uttalelser om hvordan deltakelsen på landslaget knakk henne psykisk. Graham Hansen er tydelig på at dagens norske landslag virkelig står samlet, og at det uttalte målet om medalje kan gå i boks dersom alt klaffer.

– Vi har klart å snu det vi ikke klarte i EM til noe positivt, og vi har noe i denne gruppen som er spesielt. For å kunne lykkes i et mesterskap, så vet man at man må ha litt flyt. Vi må ha en god start, og vi må ha skadefri tropp. Vi må klare å prestere når det gjelder. Men det er på en måte en helt annen følelse når vi går inn i dette mesterskapet enn hva det var sist gang. Det er en god ting.

– Hvordan er følelsen nå?

– Jeg tror det er veldig mange som er veldig spent, men det er en bra «spenthet». Folk vet at hver og en må gjøre sin jobb veldig, veldig bra, samtidig som hver og en må passe på at de rundt deg har det bra for at det skal gå bra i et VM. Det er det individuelle og samtidig den kollektive tankegangen som gjør at ting kjennes veldig bra ut her nå, sier hun.

Om rollen som Norges «sikkerhetsnett»: – Vi er avhengig av hverandre

Det virker opplest og vedtatt at det er Graham Hansen som må fungere for at Norge skal oppnå suksess i dette mesterskapet, men også på det området er angrepsesset avvæpnende med tanke på hvordan hun takler en situasjon som «sikkerhetsnett» for et lag som eventuelt ikke fungerer optimalt.

– Det er litt spesielt, det skal jeg innrømme. Men samtidig så er jeg veldig opptatt av å fremme at jeg kommer ikke til å være god hvis ikke resten av laget mitt gjør det bra, og det er også en tankegang vi har jobbet med de siste to årene. Vi er avhengige av hverandre. Hver og en vet at de må gjøre sitt beste for at vi skal kunne gjøre det bra.

IKKE ALENE SOM SIKKERHETSNETT: Kapteinen Maren Mjelde, keeperen Ingrid Hjelmseth og det offensive våpenet Caroline Graham Hansen er blant de tre viktigste spillerne til Norge. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix

– Gjør jeg mitt beste, gjør Maren sitt beste og gjør Moe sitt beste, så vet vi at det kommer til å bidra til at vi gjør det bra. Når alle elleve gjør det, så vil jeg se god ut. Men da vil andre også se sykt bra ut. Selv om dere utenfra sier «ja, men vi har Caro», så er jeg veldig opptatt av at jeg har ti andre også, som jeg er avhengig av for at det skal funke.

– Har du troen på at de kommer til å gjøre deg god?

– Jeg har veldig tro på det. Vi har jo spilt bra også. Vi spiller hverandre opp. Jeg føler at de beste kampene jeg har hatt er når de rundt meg også har vært gode. Det tar jeg veldig med ro. Nå har jeg i tillegg veldig stor frihet til å kunne bevege meg der hvor ballen er, uavhengig av posisjon, så det gjør jo at jeg også ikke stresser så mye med om jeg blir spilt opp eller ikke, slik mange kantspillere kanskje gjør. Jeg føler meg veldig trygg på at folk vil spille meg opp, og det gjør også at jeg ikke stresser med om jeg får ballen eller ikke får ballen, sier hun.

VM-debuterer mot Nigeria lørdag

24-åringen har vært med i mesterskap for Norge både i 2013 og 2017, men VM-debuterer mot Nigeria. I 2015 meldte hun nemlig avbud på grunn av skade, og hun har også snakket åpent om at skadeproblemene har gitt henne angst og depresjoner.

Nå er det en helt annen Graham Hansen som forbereder seg på mesterskap. Klubbfremtiden er avklart, all den tid Barcelona-overgangen ble bekreftet forrige måned, og det er åpenbart at Norges største profil virker godt rustet for det som skal skje.

– Forrige VM takket jeg nei fordi jeg ikke var i nærhetene av de fysiske forutsetningene man burde ha for å spille et mesterskap. Jeg var halvskadet. Jeg slet. Utenfor banen føler jeg at det venter noe nytt og spennende når jeg er ferdig med VM, som gir meg ro inn i dette mesterskapet. Jeg koser meg egentlig bare med å være her, så det er veldig deilig, forklarer hun.

– Vi har klart å bygge en god kultur

En annen som er trukket frem som nøkkelspiller for at Norge skal lykkes er Isabell Herlovsen, som kun har seks mål igjen for å tangere Marianne Pettersens målrekord som den mestscorende på det norske A-landslaget for kvinner noensinne. Graham Hansen trekker frem angrepskollegaen som et eksempel på det sterke fellesskapet som nå rår i laget.

– Du får fort stor respekt som spiss når du jobber så hardt som det hun gjør foran der. Vi har klart å bygge en god kultur. De som sitter på benken unner de som spiller suksess. De sitter ikke og håper på at noen skal drite seg ut. Det gjør at de på banen også kan senke skuldrene og ikke tenke på at det sitter en der og håper at en skal gjøre det dårlig. Samtidig er det slik at de som kommer inn, de viser seg frem. De viser ingen nåde hvis de får sjansen.

– Det er vanskelig å komme dit?

– Mye av grunnen til at vi har kommet dit er at vi har jobbet med det. Det er det som er sunn kultur. Når du får sjansen, tar du den, men du sitter ikke og håper på at du får sjansen fordi noen andre gjør det dårlig. Det er ikke lett å komme dit, men det er viktig å komme dit hvis man klarer det. Spesielt i et mesterskap, som man skal spille nå, der en er så lenge sammen og så mye oppå hverandre, sier Graham Hansen.

Uttalelsene om kulturbyggingen er også helt i tråd med det landslagslegende og nåværende LSK Kvinner-trener Hege Riise uttalte i TV 2s VM-podkast, der hun tok til orde for norsk avansement fra gruppespillet.

– Jeg tror det viktigste for Norge er å stå samlet. Det er kraften i Norge nå. De er et lag som har lyst til å vinne for hverandre. Så får vi se hvor langt det bærer, men jeg tror den kraften som er i det er Norges fordel nå, sa Riise tidligere denne uken.

Bruker skadene som motivasjon til lekenhet: – Det høres veldig mørkt ut å skulle tenke på den måten

Men hva kan egentlig stoppe Graham Hansen? Skadene som hindret henne VM-mulighet i Canada for fire år siden er åpenbart et tilbakelagt stadium, men et paradoks i det hele er at nettopp disse problemene også er med på å få frem nettopp den sprudlende fotballspilleren som man nå har kunnet bevitne daglig i det norske lagets oppkjøring til dette verdensmesterskapet i Frankrike.

– Jeg er veldig bevisst på at man ikke vet om eller når det eventuelt kommer til å snu, om du plutselig står der og er skadet igjen. Det gjør at jeg går utpå der og koser meg hver kamp som om det skulle være den siste. Det høres veldig mørkt ut å skulle tenke på den måten, men for min del gjør det at jeg klarer å slippe ned skuldrene.

– En kamp i det store og det hele er ikke så mye hvis de neste tre månedene er kjipe med skade igjen. Da skal jeg i hvert fall gå utpå der og i hvert fall ikke tenke etterpå at «shit, jeg burde hatt lavere skuldre» og kost meg mer med den kampen, fordi det plutselig er tre måneder til den neste, når sannheten er at det bare er tre dager til neste. Da klarer jeg i hvert fall å opprettholde gleden ved det, sier hun.

– Menneskelig å tenke «worst case scenario»

Graham Hansen bruker med andre ord fotballen og fotballgleden som et middel for å ta av press, og omtaler kodeknekkingen som «nøkler» for hvordan å holde seg rolig. Nå gjenstår det bare å se om hun får ut spillegleden når det gjelder som mest, med et Nigeria-lag som trolig blir Norges største konkurrent i kamp om avansement bak puljefavoritt Frankrike fra gruppe A i VM.

– Peaker du i disse dager?

– Jeg håper det. Det hadde vært kjipt å komme på lørdag og plutselig ha årets dårligste kamp. Det er slik vi mennesker er bygget, på en eller annen måte. Man går rundt og tenker på «worst case scenario». Så jeg har prøvd å ta dag for dag frem til nå, og så håper jeg at jeg har like bra følelse og form på lørdag. Jeg føler meg ganske rolig, forklarer hun.

– Det er viktig at folk utenfra ikke bare har troen på at det skal handle om at jeg må være god

Så rolig er «Caro», som hun kun går under både blant trenerteam og lagvenninner, at hun til stadighet er den siste ut av dusjen og den som bruker lengst tid i garderoben etter treningene.

– Jeg får mye tyn for det. Jeg er alltid sist. Men når man er på trening, så er man veldig på, og når jeg er ferdig, så stopper jeg å fungere. Da orker ikke jeg å stresse med å komme meg hjem. Det kan jo irritere mange andre, men det er bare sånn jeg er i klubben også.

– Jeg kan være sist ut av garderoben, og sysle med mitt. Roe litt ned, gjøre seg ferdig med treningen før man går hjem. Det er viktig ikke å stresse mer enn man må. Det er mye reise, stress og press ellers i hverdagen, i hvert fall for oss utøvere. Så da er det viktig å ta litt pusterom der man kan, forklarer hun.

Lørdag kveld er det slutt på pusterommene. Da står Nigeria på motsatt banehalvdel på Stade Auguste-Delaune i Reims. Da gjelder det både for Graham Hansen og lagvenninnene.

– Det er viktig at folk utenfra ikke bare har troen på at det skal handle om at jeg må være god for at vi skal være gode. Det trigger meg mye mer hvis folk har troen på oss som lag, og heier og synes det er kult at enkeltspillere gjør fine ting. Det bidrar til en ekstra effekt rundt hvor bra vi gjør det. Jeg vet at dette ikke kommer til å funke hvis ikke alle elleve er gode samtidig, avslutter Caroline Graham Hansen.

