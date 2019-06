Trolig er det forurenset drikkevann som har gjort folk syke på Askøy. 75 personer har oppsøkt legevakt, og 26 personer har vært så dårlige at de har blitt innlagt på sykehus i Bergen.

Flere av lagene fra Askøy som deltar i helgens cup på Stord, mangler spillere fordi de er blitt syke. Også foreldre som skulle vært med, har blitt syke.

Fikk klarsignal fra lege

Styret i klubben har jobbet hele fredagen for å undersøke med lege og smittevernmyndigheter om det er forsvarlig at de deltar i cupen.

– Vi visste ikke om vi kan være smittebærere selv om vi ikke er syke, men vi har fått klarsignal til å reise om vi ikke har hatt symptomer de siste 48 timene, sier Askøy håndballklubbs sportslige leder Hilde Daae Johannessen til TV 2.

Fredag kveld var hun på vei til Stord sammen med døtrene Hanna Kolseth og Madeleine Kolseth, som gleder seg til cup.

Tar forholdsregler

Johannessen har ikke oversikt over hvor mange spillere som har måttet holde seg hjemme på grunn av sykdom, men sier at flere lag sliter med å stille lag.

– Flere lagledere har ringt for å spørre om reglene for lån av spillere. Dette er det strenge regler for i aldersklassene over 12 år, men jeg håper arrangøren er overbærende. Stord cup har i alle fall ønsket oss hjertelig velkommen så lenge legen godkjenner det, sier Johannessen.

Spillerne fra Askøy er mellom 8 og 15 år gamle. Ledelsen i klubben har bedt alle ta med seg Antibac og være nøye med håndvasken.

Ni kokevarsler på to år

Hilde Daae Johannessen bor i Kleppe-området på Askøy. Hun forteller at de har fått ni varsler om å koke vannet de siste to årene. Enkelte ganger har de vært nødt til å koke vannet i flere uker.

Hun er kritisk til at situasjonen skal bli så alvorlig før problemet blir tatt tak i.

– Om et dødsfall kan knyttes til drikkevannet, er det tragisk, sier hun.

En ett år gammel gutt døde på vei til sykehuset onsdag, og det undersøkes om dødsfallet kan ha sammenheng med sykdomsutbruddet. Politiet etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall.