Hegerberg skal kommentere VM for det franske bladet. I utgaven som er i salg nå skriver hun sine håp og ønsker for mesterskapet og hva som kreves av lag som vil hevde seg.

– Jeg håper at spillerne får utfolde seg og ha det gøy, og at de deler sin entusiasme. Også at de glemmer presset som hviler på deres skuldre. Særlig presset fra mediene, som er nytt for de fleste av dem, skriver hun.

– Lagene som kommer til å hevde seg i turneringen er de som greier å mestre dette presset. Det er et spørsmål om kultur, men også om lederskap. Hvis du har sterke ledere, frykter du intet. Lagene med de mest motiverte lederne vil gå hele veien.

Hegerberg går i sin spalte i rette med dem som mener at deltakerne i fotball-VM har ansvar for å vise at kvinnefotball fortjener oppmerksomheten som er blitt den til del.

– Er det slik at man krever av mennene at de i hvert mesterskap skal forsvare sin status? Så klart ikke! Kvinnene har ikke noe spesielt å bevise i sommer, skriver hun og mener at lagene i VM har bare én oppgave: «Å spille, og om mulig bra».

– Hvorfor kreves det alltid at kvinnene skal gjøre mer? Jeg er så lei av å høre folk sammenligne fotball for menn og kvinner. Jeg driver med sporten utelukkende fordi jeg elsker det, og jeg håper dette VM lar oss legge visse holdninger bak oss. Vi er i det 21. århundre, og det er på tide at kvinnefotball tar steget inn i moderne tid.

Hun mener visse nasjoner er spesielt rustet til å tåle presset og nevner USA, Tyskland, Japan og Frankrike.

– Jeg håper bare at entusiasmen som omfatter VM fortsetter når turneringen er over. Jeg husker fortsatt EM i 2013, da jeg spilte for Norge foran 40.000 tilskuere i finalen mot Tyskland. Noen uker senere var returen til hverdagen brutal for jentene som spilte seriekamper foran 200 mennesker, skriver hun.

– Tribunene kommer til å være fulle i Frankrike i sommer, men jeg håper de er det også i høst. Om det blir slik, vil det være den store seieren for kvinnefotball.

