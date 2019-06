Det bidro til kø på ring 3 i sørgående retning forbi Ryen.

Alle bilene har stoppet i Svartdalstunnelen.

Operasjonsleder i Oslo politidistrikt Tore Solberg forteller at det ikke er noen sammenheng mellom stansene, og at det fremstår som et sammentreff.

– Det dreier seg bare om småtteri. Clutchen har røket på den ene bilen. Men det er ingen personskader, sier Solberg.

Alle stansene har skjedd i løpet av en time, og innenfor en strekning på rundt 100 meter.

Klokken 18.15 er alle bilene fjernet, og trafikken glir som vanlig.