Som alltid stiller det norske landslaget opp i en firer på midtbanen under Lars Lagerbäck i EM-kvalifiseringskampen mot Romania.

Det store spørsmålet før kampen har vært hvor Lars Lagerbäck skulle finne plass til ettertraktede Sander Berge.

TV 2 vet at Lagerbäck splitter opp midtbaneduoen Ole Selnæs og Markus Henriksen, som har spilt de seks siste kampene i Nations League og EM-kvalifiseringen.

Markus Henriksen tar i stedet plass på venstrekanten, mens Selnæs blir Berges makker sentralt.

– Jeg var klar over at han gjerne ville ha både Ole Selnæs, Markus Henriksen og Sander Berge fra start, og da måtte én av dem ut på kanten, sier tidligere landslagssjef Egil Olsen på TV 2 Nyhetskanalen.

Det er tre endringer fra laget som spilte 3-3 mot Sverige i forrige kamp.

I tillegg til Sander Berge inn for Mohamed Elyounoussi, kommer Sten Grytebust inn i mål i skadefraværet av Rune Almenning Jarstein, mens formspiller Tarik Elyounoussi tar spissplassen fra Bjørn Maars Johnsen.

Her er Norges lag:

4-4-2: Sten Grytebyst - Omar Elabdellaoui, Håvard Nordtveit, Kristoffer Vassbakk Ajer, Haitam Aleesami - Martin Ødegaard, Sander Berge, Ole Selnæs, Markus Henriksen - Tarik Elyounoussi, Joshua King.

– Skal jeg være litt overrasket over noe, er det at det er samme stopperen og venstrebacken som mot Sverige, for den siste halvtimen vi hadde mot Sverige kan vi ikke gjøre her, sier Drillo.

