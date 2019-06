Norske Frode Berg, som i april ble dømt til 14 års fengsel for spionasje, har nå sittet 550 dager bak murene i Moskva.

Selv om det ikke er kommet konkrete signaler, tror hans norske advokat det er et positivt tegn at Berg ennå ikke er blitt overført til en av landets beryktede fangeleirer.

– Det normale i en slik situasjon er at man overføres til en mer permanent leir. Ikke i Moskva, men ganske langt unna, sier Brynjulf Risnes til TV 2.

– Det at de holder ham i dette varetektsfengselet i Moskva tenker vi er et tegn på at forhandlinger pågår og at en løsning kan være i sikte.

Frustrerende venting

Bergs russiske advokat Ilja Novikov har tidligere sagt at en benådning fra president Vladimir Putin trolig er nordmannens eneste mulighet til å bli en fri mann igjen.

Under et møte med statsminister Erna Solberg i St. Petersburg i april, utelukket ikke den russiske lederen at dette kunne bli aktuelt.

Men snart to måneder etter at dommen falt, har Putin fortsatt ikke mottatt noen søknad om benådning.

– Jeg har ingen informasjon om at en søknad er blitt levert, sa pressetalsmann Dimitrij Peskov under et telefonmøte med russisk presse torsdag.

Overfor TV 2 bekrefter nå advokat Risnes dette. Han tror ikke det er noen vits i søke om benådning, før det kommer signaler om at Norge og Russland er blitt enige om vilkårene for en eventuell løslatelse.

– Det vi venter på nå er jo at det skal komme signaler om at statene er blitt enige om en løsning. Hvis det skjer, vil jeg tro at selve benådningssøknaden ikke er noe problem.

UD bekrefter kontakt

I Utenriksdepartementet er de som vanlig svært ordknappe om alt som handler om Frode Bergs sak.

Men nå bekrefter UD for første gang at Norge og Russland har snakket om saken.

– Norske myndigheter ønsker at Frode Berg kommer hjem til Norge. Dette har vi formidlet til russiske myndigheter, sier pressetalskvinne Ingrid Kvammen Ekker til TV 2.

– Vi arbeider for å ivareta Frode Bergs interesser på en god måte. Vi ber om forståelse for at vi ikke kan gå ytterligere i detalj.

Har tro på snarlig løsning

Ventingen og uvissheten om Bergs videre skjebne er vanskelig å takle for familien hjemme i Kirkenes, forteller advokat Brynjulf Risnes.

– De sitter jo i en situasjon hvor ting kan skje når som helst, men de må også ta høyde for at det kan ta tid. Så de sitter i en konstant spenningstilstand som er veldig vanskelig å håndtere.

Heller ikke Risnes forventer å få noen varsling før Berg eventuelt vandrer ut av fengselet som en fri mann.

– Det kan jo skjer raskt når det først skjer. Her ligger svarene i rom der jeg ikke har tilgang.

– Tror du det blir løsning innen sommeren er over?

– Jeg tror det, svarer Risnes.