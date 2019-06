– Det er et alvorlig avvik at så mange barn er blitt syke. Det er en epidemi. Nå er et barn på sykehus, det bekymrer oss veldig.Vi håper inderlig at det går bra, sier rektor Hilde Sundve Jordheim på Kleppe skole.

Rektoren ringte brannvesenet for å få rent vann til aktive skolebarn.

Kritisk

– Det er varmt og de er tørste, og vi klarer ikke koke så mye vann som de trenger.

Hun ser over listene med barna som er syke fra 1. til 7. trinn.

– Vi har mellom 60 og 70 barn som er syke. Foreldre er syke, og noen foreldre og et barn er lagt inn på sykehus. Det er kritisk når barn blir syke, sier rektoren, som har hatt et travelt døgn.

Hektisk varsling

Fra hun leste varselet på Askøy kommunes nettside, har rektoren sendt nærmere 1000 tekstmeldinger til foresatte og ansatte.

– Det er om å gjøre at folk får god informasjon og at vi klarer å hindre smitte. Vi må ha kokt vann, ikke drikke vann fra springen, være nøye med håndvask.

I ettermiddag fikk elevene en vanntank inn i skolegården.

Tok med vann fra fastlandet

For barna i Skogen barnehage ble løsningen en ansatt som tok med seg vann hjemmefra fra andre siden av Askøybroen.

– Jeg har helt ut vann fra flaskene deres og så har de kjøpeflasker, forklarer ansatt Linn Bernes.

Fire år gamle Sophia Lindtner-Clark skjønner at vannet kan bære smitte.

– De små barna skjønner ikke hva de skal drikke og da blir de syke. Når vi har kokt vannet kan vi drikke det, sier fireåringen.