Det er høysesong for planting i hagen, og det myldrer av liv på norske hagesentre.

Men, det myldrer også av liv i mange av plantene som er importerte.

En million insekter -i én prosent

Forskere fra Norsk Institutt for naturforskning, NINA, har over fem år undersøkt én prosent av et utvalg planter som importeres til Norge.



Disse, i hovedsak fra Nederland og Tyskland, kommer hit med jord rundt roten. Det er ofte der blindpassasjerene gjemmer seg.

I denne ene prosenten fant forskerne omlag en million insekter. Av artene var 240 fremmede og ikke naturlig i norsk natur.

Brunsneglen var blindpassasjer

– De kan fortrenge eller bruke opp leveområdet til de norske artene, noen av de kan også spise opp norske dyr eller planter, sier seksjonssjef Bjarte Rambjør Heide i miljødirektoratet.

Han trekker frem et eksempel som får mange av oss til å grøsse:

– Det mest kjente eksempelet på en slik blindpassasjer er vel brunsneglen. Den kom etter all sannsynlighet inn med planteimport.

Med velstandsøkning har nordmenn kjøp av planter og blomster økt jevnlig de siste 20 årene. Økningen av importen har vært på hele 300 prosent.

Storsmugleren

Tuja-planter er en storsmugler. Spesielt de som kommer med en jordklump rundt roten, som igjen er innpakket i en sekk.

Gartner Marianne Olsen ved Plantasjen i Skedsmo forsikrer om at tujaene de importerer er produsert i potte, nettopp for å forhindre at uønskede insekter skal komme med i lasten.

– Det er viktig å vite hvor plantene kommer fra og hvordan de blir produsert, sier hun og understreker at de også undersøker plantene som kommer og setter tilside de som ikke er helt friske og fine.

– Men disse dyrene kan være svært, svært små..?

– Joda, de kan være veldig vanskelig å få øye på, medgir gartneren.

Norsk er trygt

Nå skal elleve ulike etater slå seg sammen i kampen for å begrense importen av de potensielt farlige insektene, men det er vi forbrukere som kan gjøre den viktigste innsatsen.

– Vi pleier å si at det tryggeste er å kjøpe norskproduserte planter. Kjøper man importerte planter er det risiko for å få med seg blindpassasjerer, sier Heide i Miljødirektoratet.

Nordmenn som handler på hagesentrene er nok neppe oppmerksomme på denne problemstillingen helt ennå.

– Er det slik at nordmenn etterspør norske planter fremfor importerte?

– Nei, det er ikke mitt inntrykk. For folk flest er blomster blomster, sier butikksjef Terese Sandberg Fyhn på Plantasjen i Skedsmo.