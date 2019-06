Lurte nabo til å rope på hund – knivstakk ham i ryggen

Omsider fikk politiet kontroll på mannen og pågrep ham.

I tillegg til drapsforsøk og vold mot tjenestepersonell er mannen dømt for å ha tent på en kvist og tørt gress noen dager i forveien. Han er også dømt for narkotikabruk og senere trusler i fengsel.

Mannens forsvarer, advokat Anne Kristine Bohinen, ønsker ikke å kommentere saken overfor TV 2.

– Går fint i dag

Etter å ha blitt knivstukket lå mannen tre dager på sykehus. Skadene var alvorlige, men aldri livstruende.

– Det var en skrekkinngytende og sjelsettende opplevelse for ham. Samtidig er han opptatt av at det går fint med ham i dag, sier hans bistandsadvokat Per Martin Borg til TV 2.

Fornærmede var til stede i rettssalen begge dagene saken ble behandlet.

– Det var en positiv opplevelse for ham. Han forstod mer av bakgrunnen for angrepet og at han var et tilfeldig offer, sier Borg.

TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra statsadvokat Thorbjørn Klundseter.