mForfatter og Di Derre-vokalist Jo Nesbø (59) utga torsdag denne uken den tolvte romanen i krimserien om den Oslo-baserte politietterforskeren Harry Hole.

Verdenslanseringen ble blant annet feiret med storslått signering på Egertorget i Oslo, hvor mange ivrige Nesbø- og Hole-fans hadde møtt opp for å få et signert eksemplar av «Kniv» og et møte med forfatteren.

– Jeg synes det er veldig stas. Det er definitivt ingen selvfølge at man fortsetter å ha lesere år etter år. Jeg synes det er et privilegium å få skrive for så engasjerte og entusiastiske lesere, sier han.

22 år etter utgivelsen av «Flaggermusmannen», Nesbøs første krimroman, opplyser Aschehoug forlag at bøkene hans er solgt i 40 millioner eksemplarer og oversatt til 50 språk. Noe som naturligvis har hatt mye å si for Nesbøs inntekt. I tillegg til rollen som vokalist i Di Derre og andre bokutgivelser.

Lønnsomt forfatterskap

I skattelistene for 2017 sto forfatteren oppført med en inntekt på 25,8 millioner og en formue på 248 millioner.

– Hvordan forholder du deg til at du tjener så godt?

– Jeg forholder meg vel egentlig ikke til det, sier forfatteren ydmykt før han legger til:

– På et eller annet tidspunkt så betyr ikke det så veldig mye lenger. Det betyr nok noe en liten stund, til du skjønner at du har friheten til å leve det livet du ønsker. Etter det, så betyr det mye mindre, sier han.

Forfatteren har ved flere anledninger donert bort deler av millionformuen til ulike veldedige formål.

Varemerket og privatpersonen Jo

Selv føler ikke forfatteren at den enorme suksessen har ført til at han har sluttet å være som mannen i gata. Likevel husker han godt det øyeblikket han forsto at navnet hans også var blitt en merkevare.

– Det var da dattera mi kom hjem fra barneskolen en dag og sa: «Hei, pappa! Det sto om Jo Nesbø i avisa i dag». Hun sa det som om det var ett ord, og det likte jeg veldig godt, at hun klarte å forholde seg til det som den merkevaren man blir som forfatter, og at det ikke hadde så mye med meg å gjøre, forteller Nesbø.

– Det er nok litt slik jeg forholder meg til det selv også. En ting er varemerket og forfatternavnet, men som person får man lov til å være en litt annen, forklarer han.

Vil ikke feire seg selv

Neste år fyller Nesbø 60 år, og i likhet med Harry Hole, planlegger han ikke å gjøre noe stort nummer ut av egen fødselsdag.

– Jeg tenker å la dagen forbigå i stillhet, og plutselig så var den over.

Men noe feiring blir det. Klatreentusiasten har nemlig planlagt en reise med Di Derre.

– Vi har planlagt at vi skal dra med følge – med familie og greier – for å klatre. Og da kommer vi også til å feire rundt år for litt flere i bandet samtidig.