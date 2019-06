De fleste som har vært i Syden, har opplevd gateselgere som tilbyr klokker, solbriller, smykker, vesker og andre ting for en rimelig pris. Alle skjønner at det ikke er ekte Ray-Bans og Rolexer de selger, men mange lar seg likevel friste til å slå til på en rimelig Syden-souvenir.

Heretter er det lurt å tenke seg om to ganger før man kjøper kopivarer i Spania. Spansk politi har nemlig begynt å bøtelegge folk som kjøper slike produkter, skriver avisen Mallorca Diario.

Saken ble plukket opp av flysmart24.no.

Tar levebrødet fra butikkeiere

Mallorca Diario skriver at politiet kan skrive ut bøter på mellom 100 og 700 euro (fra 980 til 6800 kroner).

Salg av ulovlige varer fra gateselgere har ført til hodebry for butikkeiere som opererer på ærlig vis. Gateselgerne opererer gjerne i områder hvor det er mye turister.

Hjemmelen om å bøtelegge kjøpere av slike varer ble innført i januar. Nå bekrefter politiet overfor Mallorca Diario at de første bøtene delt ut.

Kriminelle kan stå bak

Selv om man kanskje ikke synes det er så farlig om svære konserner som Gucci eller Nike går glipp av noen euro fordi man kjøper et kopiert produkt, skal man være klar over at man kan være med på å støtte organisert kriminalitet gjennom slik handel.

Ifølge FNs kontor for narkotika og kriminalitet finansierer piratkopierte varer alvorlige illegale aktiviteter som menneskehandel, narkotikahandel, hvitvasking og ulovlig våpenhandel, skriver velgekte.no.

Man kan ikke vite om slike varer er sikre å bruke, og det er ingen kontroll på arbeidsforholdene der piratkopier lages.

I Hellas risikerer man fengselsstraff om man kjøper kopierte varer. Også i Italia slår politiet hardt ned på folk som kjøper imiterte varer eller piratkopier.