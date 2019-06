Se Norges VM-åpning mot Nigeria på TV 2 og TV 2 Sumo lørdag fra klokken 20.50.

De to forlovet seg nemlig i mars. Nå sikter de mot å ta VM-gull i Frankrike sammen med det amerikanske landslaget.

Og paret er vant til å dele det meste. Til daglig spiller de sammen i Orlando Pride i hjemlig liga.

– Når vi er på jobb er vi på jobb. Da er jeg hennes (Kriegers) lagvennine, sier Harris til nettstedet Pro Soccer USA.

Svenske Expressen har også omtalt saken.

– Så hvis hun lurer på noe gir jeg henne det ærlige svaret. Og når vi er hjemme så er det vår tid, og da følger ikke fotballen med inn døren.

For paret har pålagt seg selv et strengt forbud mot å prate om fotball på hjemmebane. Det eneste unntaket er den 20 minutter lange kjøreturen fra treningsanlegget til hjemmet.

Harris, som er en av tre målvakter som er tatt ut i USAs VM-tropp, mener det er uproblematisk å sjonglere jobben og kjærligheten.

– Fotball er jobben min, ikke livet mitt. Hun er det som gjør meg lykkelig. Hun er livet mitt. Fotballen berører ikke det. Det passer jeg på.

Trodde VM-håpet var ute

Men det var slett ikke sikkert at de to skulle få oppleve mesterskapet i Frankrike sammen. Mens Harris var bankers i troppen, lot Kriegers innkalling vente på seg. For den 34 år gamle forsvareren med 100 landskamper ville det vært en gigantisk nedtur å se mesterskapet – trolig hennes siste – fra sofaen.

– Jeg vet at mange ikke fikk se hvor tøft det var for henne, du kan bare forestille deg det, ikke sant? Da hun ble utelatt fra tropp etter tropp sto hun fortsatt opp klokken åtte hver eneste morgen sammen med meg for å pushe seg selv. Hun hadde ikke noe lys i tunnelen, for ingenting var garantert for henne, mens jeg visste at jeg skulle til VM.

– Det var et stolt øyeblikk for meg, for jeg så styrken og pågangsmotet hennes. Jeg så hvor tøft hun hadde det, men hun holdt seg klar, for hun visste at det kunne komme en telefonsamtale, sier Harris.

Og det gjorde den også til slutt. Dermed er paret klar for VM med USA – trolig de to veteranenes siste store mesterskap.

– Dette er en så kul reise, og vi nyter den virkelig. Vi gjør dette sammen og vi planlegger resten av livet vårt sammen. Dette året har vært uvirkelig og fantastisk, sier Harris.

USA spiller sin første VM-kamp mot Thailand 11. juni.