Lørdag fra kl. 20.10: Norge – Nigeria på TV 2 og Sumo.

Fredag kveld spiller det norske herrelandslaget en viktig kvalikkamp mot Romania på Ullevaal. Samtidig spilles åpningskampen i VM mellom Frankrike og Sør-Korea. De mange kampkollisjonene skuffer Norge-stjernen.

– At UEFA velger å legge de kampene i FIFA sitt VM, får ikke vi gjort noe med. Det er bare svakt av UEFA, sier Caroline Graham Hansen til TV 2.

VM i Frankrike blir arrangert av Det internasjonale fotballforbundet (FIFA), mens kvalikkampene og Nations League er det Det europeiske fotballforbundet (UEFA) som har ansvar for.

– Det er skuffende. UEFA har lenge sagt at de tar damefotball på alvor. Det vet jeg at de gjør også. Men når de klarer å miste hodet på en sånn måte, så tenker jeg at vi må si ifra om det.

– De vet nok at de har gjort en feil. Vi får bare fokusere på at vi skal spille VM, så skjer det nok ikke igjen, sier Graham Hansen etter den siste treningen før fotballjentene VM-åpner mot Nigeria lørdag kveld.

Den nysignerte Barcelona-spilleren gleder seg samtidig til å følge Norge-herrene mot Romania.

– Jeg gleder meg. Vi er så heldige i Norge at vi har et genuint ønske at hverandre skal gjøre det bra. Vi har ganske god kontakt mellom lagene. Det gjør at det kribler litt ekstra når herrene skal spille. Det er ikke bare Norge som skal spille, men det er også kompiser - i alle fall for min del, sier 24-åringen.

Vanskelig å unngå

TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen mener at kampkollisjoner er krevende å unngå.

– Når du har et mesterskap over en hel måned, er det litt vanskelig at det ikke skal skje noe annen aktivitet.

– Det er klart at mesterskapet kunne startet senere, men i så fall er det FIFA som måtte endret kalenderen sin og ikke UEFA. Og da ville VM blitt spilt til sent i juli. I starten av august skal lagene ut i Champions League-kvalifisering, sier den tidligere landslagsprofilen.

– Vi får ha et øye på begge

Landslagssjef Martin Sjögren bruker ikke for mye energi på kampkollisjonene.

– Det er sånn som vi ikke kan styre. Det er som det er. Vi har ikke noe større fokus på det. Først og fremst ønsker vi herrelandslaget vårt masse lykke til, sier landslagstreneren til TV 2.

Landslagssjef Martin Sjögren skal prøve å få med seg litt av begge kampene som spilles fredag kveld.

– Vi får veksle litt mellom den og Frankrike-kampen. Vi får ha et øye på begge, sier Sjögren.