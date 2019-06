Slik lurer råfrekke nordmenn forsikringsselskapene trill rundt

Bare i de tre første månedene av 2019 har nordmenn svindlet på forsikringer for nær 100 millioner kroner.

Det som virkelig trekker opp de skyhøye svindelbeløpene er juks med syke- og uføreforsikringer. I de alvorligste tilfellene prøver folk å lure til seg flere millioner kroner.

Men oftest jukses det med skadeforsikringer som reise-, innbo- og bilforsikring. De er det mange som velger å utnytte på ferie.

«Faller» for å få nye tenner og pupper

– Nå går vi mot ferietid og dessverre prøver noen da å svindle til seg midler de ikke har rett på, forteller kommunikasjonssjef i Finans Norge, Stine Neverdal.

Hun sier at en rekke av svindelforsøkene går på å kamuflere planlagte tann- og kosmetiske behandlinger i utlandet som nødvendige operasjoner etter akutte «uhell» og fall. Problemet er bare at disse uhellene ikke har skjedd.

PUPP PÅ FORSIKRINGEN: Forsikrings-bransjen er vant til at folk lyver på seg fall og uhell som gjør at de må operere ... brystene. Foto: Colourbox

– Vi har også historier der svindleren skal ha løpt etter en tyv og deretter falt og slått ansiktet eller tennene kraftig slik at de må få tannbehandling. Men i virkeligheten er det en planlagt behandling.

Neverdal vet også om pensjonerte menn som lyver på vegne av kona slik at tannoperasjonen hennes ikke virker suspekt: Da forteller de at kona sto i dusjen da dusjhodet plutselig falt ned – rett mot tennene hennes.

– Også er det akutte fall som ender opp i det som egentlig er en planlagt kosmetisk operasjon. Så ender de opp med nye pupper og lår.

Arrangerte bilkræsj

Ett av de mer vågale svindeltilfellene dreier seg om såkalte «kameratkollisjoner»: Arrangerte kollisjoner hvor målet er å få ut forsikringssummen:

«KAMERATKOLLISJON»: Noen tar svindelforsøk mer på alvor enn andre. Arrangerte bilkollisjoner for å få ut forsikringssummen er et eksempel på det. Foto :Colourbox

– Det avtales da på forhånd at man skal kjøre inn i hverandre for å få en forsikringssum utbetalt. Eller så melder man bilen sin stjålet og selger den i et annet land. Innen bilforsikring finner man alt fra mindre historier til store summer, forteller Stine Neverdal i Finans Norge.

Det er aldersgruppen 20 til 30 år som svindler mest med bil- og reiseforsikring. Til Dinside sier Neverdal at svindel med bilforsikring er mest vanlig blant menn.

Løy om veske – fikk betinget fengsel

Ofte handler det om å lyve på seg mer verdifulle eiendeler enn man faktisk har slik at erstatningssummen blir større:

– Det var et tilfelle med en mann på danskebåten som påsto at han hadde mistet rundt ti, dyre og flotte designskjorter som han hadde hatt med seg. Det viste seg å ikke være sant, men han forklarte først at han hadde et alvorlig svetteproblem og at det var grunnen til at han hadde hatt med seg alle de skjortene.