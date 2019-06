Dale (FrP) tvinges til å legge fram forslag om veiprising

Samferdselsminister Jon Georg Dale og Fremskrittspartiet er mot veiprising. Men nå tvinges Dale til å komme opp med et forslag til Stortinget for hvordan dette kan gjennomføres.

– Vi er utålmodige etter å få dette forslaget på bordet. Det har tatt altfor lang tid, sier KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan til TV 2.

For vedtaket i Stortinget kom allerede 5. desember i 2016. Da ba Stortinget om at Samferdselsdepartementet skulle legge fram et forslag til et system for veiprising av tungtrafikken. Men i bestillingen fra Stortinget ligger det også at systemet skal kunne utvikles til å gjelde alle kjøretøy.

Har god tid

I vedtaket fra 2016 heter det at Samferdselsdepartementet skal «utrede satellittbasert veiprising for tungtransport». Men de sier videre at utredningen også bør utvides til å se på en «mulig satellittbasert veiprising for alle kjøretøy».

Denne bestillingen fra Stortinget er Samferdselsministeren forpliktet til å levere.

TV 2 har spurt samferdselsminister Jon Georg Dale om når forslaget om veiprising blir forelagt Stortinget. Svaret fra departementet er at Stortinget vil bli orientert på egnet måte og til egnet tid.

– Jeg ønsker å redusere bompengebelastningen, ikke flytte bomstasjonen inn i personbilen til folk flest slik taksameter-Støre tar til orde for, sier Jon Georg Dale til TV 2.

Trenerer

Men det er ikke Arbeiderpartiet som er mest utålmodige i denne saken. Alle de tre andre regjeringspartiene, Venstre, Høyre og KrF, er også tilhengere av veiprising. KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan sier til TV 2 at departementet har brukt altfor lang tid på dette.

– Vi er utålmodige etter å få dette på bordet. Vi vil ha dette så fort som mulig sånn at Stortinget får implementert dette raskt, sier Grøvan til TV 2.

– Mener du at departementet trenerer denne saken?

– De har brukt lengre tid enn nødvendig på dette, svarer Grøvan diplomatisk.

Han viser til at Stortinget, med støtte fra Fremskrittspartiet, i mars i år vedtok å utrede veiprising, men uten å ta dette begrepet i bruk.

I vedtaket heter det at det skal utredes ny teknologi som kan erstatte dagens bompengeordning. Dermed har Stortinget to ganger vedtatt at Samferdselsdepartementet skal utrede et system for veiprising.

– Dette viser at alle er for veiprising som system. Det er bare et tidsspørsmål før dette blir vedtatt. Veiprising er nemlig en rettferdig fordeling av kostnadene i motsetning til bomstasjoner som er vilkårlige og ikke fungerer i dag, sier Grøvan.