Hvithvalen «Hvaldimir», som har skapt internasjonal oppmerksomhet, svømmer fortsatt i havnebassenget i Hammerfest i Finnmark.

Forskerne har vært svært bekymret for «Hvaldimir» ikke får i seg nok mat, og torsdag fortalte NRK at frivillige har brukt 150.000 kroner på at hvalen skal ha det bra.

Hvithvalen oppsøker både båter og kajakker, og har vist at den er i stand til å hente opp en mobiltelefon fra vannet.

– Storkoste seg

Torsdag dukket «Hvaldimir» opp for å hilse på, da Ola Johannesen ved Hammerfest havn og Tor Ragnar Johansen ved Barents sjøtjeneste skulle ut og teste undervannsdronen Blueye Pioneer.

– Han virket litt forsiktig først, men etterhvert kom han nærmere og begynte å leke, sier Johannesen om møtet med hvalen.

Dronen som tidligere er benyttet av Forsvaret i forbindelse med heisingen av fregatten Helge Ingstad, så ikke ut til å skremme hvithvalen som flere mener er trent opp av det russiske militæret.

– Det så ut som han storkoste seg, tok tak i kabelen og kysset Blueye, sier Tor Ragnar Johansen som filmet undervannsklippene av «Hvaldimir».

Hvithvalen ble først oppdaget av fiskere utenfor Rolfsøya i Finnmark. Ifølge fiskerne var den meget tam og søkte kontakt med mennesker.

Ved Havforskningsinstituttet og Norges arktiske universitet i Tromsø (UiT) tror man at hvalen kan komme fra den russiske marinen, som har hatt en tradisjon med å bruke både hvaler og andre dyr i sine eksperimenter.

Nye satelittbilder kan ifølge The Independent Barents Observer tyde på at den russiske marinen har merder for hval i Olenja-bukta på Murmansk-kysten.