Joey Fatone (42), som er ett av medlemmene i 90-tallsboybandet Nsync, har søkt om skilsmisse fra kona Kelly Baldwin (42).

Det melder US Weekly.

Fatone bekreftet bruddet til det amerikanske magasinet forrige uke, under en prisutdeling i Los Angeles.

– Jeg var, på et tidspunkt, gift, og nå er jeg separert og går gjennom en skilsmisse, sier Fatone til US Weekly.

Ifølge magasinet leverte Fatone en begjæring om skilsmisse i Florida 13. mai.

En talsperson for artisten bekrefter til E News at paret er i gang med å fullføre skilsmissen nå.

Fatone og Baldwin giftet seg i 2004, etter å ha vært kjærester i ti år. Sammen har de to døtre.

Ny kjæreste

Det som vekker oppsikt i amerikanske medier, er at Fatone skal ha hatt en ny kjæreste de siste fire - fem årene.

KJÆRESTER: Her er Izabel Araujo og Joey Fatone fotografert på en prisutdeling i Los Angeles forrige uke. Foto: Rich Fury/Getty Images/AFP/ NTB scanpix

Artisten har vært i et forhold med brasilianske Izabel Araujo (33) siden høsten 2014, ifølge Us Magazine.

Paret kom sammen på forrige ukes prisutdeling, og hun har vært med på flere kjendisfester og røde løpere de siste årene, ifølge magasinet.

I fjor høst delte Araujo et Instagram-innlegg hvor hun hyllet kjæresten. Anledningen var at de hadde sin første date for fire år siden.

– Det er ingen typisk kjærlighetshistorie, men jeg ville ikke endret noe. Jeg ser frem til å feire mange flere årsdager med min «partner in crime», skrev hun på Instagram.

Det er ikke kjent hvor lenge Fatone og kona har vært separert, ifølge Page Six.

TV-karriere

Nsync hadde stor suksess på 90-tallet med hitlåter som «Bye Bye Bye», «It's Gonna Be Me» og «Pop», men i 2002 tok gruppen en pause. Boybandet vendte aldri tilbake med ny musikk.

Etter at gruppen ble oppløst fikk Justin Timberlake en stor solokarriere, mens de andre medlemmene har hatt mindre karrierer innen TV, film og musikk.

Fatone har de siste årene ledet flere TV-program i USA.