Fansen etter modellens gravidbilde: – Kødder du?

Den australske modellen Belle Lucia fra Sydney har tidligere delt graviditeten med sine 1,3 millioner følgere på Instagram.

Men det er hennes sist publiserte «magebilde» som har fått mest oppmerksomhet.

«Kødder du med meg»

5. juni var modellen på ferie i Spania, og delte et bilde av seg selv med hånden på sin gravide mage.

«Seksmånederskulen», skriver 24-åringen under bildet.

Men det som forbløffer modellens følgere, er at kulen på magen omtrent er helt fraværende.

«Magen din er virkelig bitteliten. Jeg lurer på hvor stor babyen din kommer til å bli», skriver en av hennes følgere.

«Jeg spiste akkurat middag og ser akkurat lik ut», kommenterer en annen.

«Hvorfor ser jeg mer gravid ut enn henne etter å ha spist pasta», spør en Instagram-bruker seg selv.

«Er dette en slags spøk?», undres det av en person.

«Det er sånn jeg ser ut på morgenen mens magen min fortsatt er flat», skriver en annen.

«Seks måneder gravid og fortsatt tynnere enn jeg noen gang kommer til å bli», skriver en, mens en annen kort og godt kommenterer:

«Kødder du med meg.»

Svarer på hetsen

Belle Lucia har svart på flere av de over 1100 kommentarene, og skriver til en som slenger med leppa at hun har gått opp i vekt i løpet av graviditeten.

«Det er så trist når din egen forfengelighet hindrer deg i å gå opp i vekt for å kunne få en sunn baby. Du ble ikke bygd for å være en bikini-dame. Du ble bygd for å bære frem barn. Slutt med den narsissistiske oppførselen og gå opp i vekt for ditt ufødte barns skyld. Grusomt selvopptatt», hamrer Instagram-brukeren løs.

«Jeg har gått opp åtte kilo, og jeg er bare seks måneder på vei. Du bør kanskje ikke anta ting før du vet sannheten. Ps: Kroppen min er bygd for å kunne gjøre begge deler», svarer modellen.

En annen lurer på om modellen skulle ønske at graviditeten var mer synlig.