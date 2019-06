Det er i grunn litt merkelig hvordan noen ganske få biler treffer en nerve hos folk og blir klassikere.

Vi snakker denne gangen ikke om spesielle og ikoniske biler som for eksempel Jaguar E-type, Ford Mustang eller Porsche 911.

Nei vi snakker om det som en gang var alminnelige, fornuftige og i utgangspunktet ikke veldig spennende biler, for folk flest. Uten prangende design, uten vanvittige ytelser, eller spesielt mye utstyr.

Biler som gjerne sto på gårdsplasser hos helt vanlige familier med husbankfinanisert hus og ikke nødvendigvis i byen beste strøk.

De bilene du så utenfor Samvirkelaget, på skoleveien da du var mindre og som du neppe hevet et øyebryn for om de kom inn i synsfeltet.

Populære hverdagsbiler

Biler som for eksempel Ford Escort, Volvo 240 og Opel Ascona. Hva som gjør at disse er så populære nå er vanskelig å si. Er det bare nostalgi, eller handler det også om sjel, karma og aura? Ikke vet vi...

Originalt reklamebilde fra da bilen var ny.

Det vi vet er at de har blitt populære klassikere. Med dertil prisstigning.

Opel Ascona er definitivt en slik bil. Den en gang så vanlige familie-tralla, som rent størrelsemessig plasserte seg mellom Opel Kadett og Rekord, har nå blitt en kjempepopulær hobbybil.

Ascona B, som andre generasjon av bilen kalles, ble produsert mellom 1975 og 1981 og det er med tanke på alderen blitt betydelig tynnere i rekken av disse. Naturlig nok. Fine, originale og urørte eksemplarer begynner rett og slett å bli litt sjelden vare. Både på veien og i salgsannonser.

Derfor var det svært hyggelig da bilen på disse bildene dukket opp til salgs på Broommarked.no. Det er en 1978-modell og den oransje fargen er jo veldig typisk 70-talls. Dessuten har den bare én eier og har i løpet av disse drøyt 40 årene ikke gått mer enn 56.000 kilometer.

Selges for 99.000 kroner

Dessuten er den en todørs utgave, som er den mest etterspurte. Mange av disse ble levert med både 1,3, 1,6 og 1,9-liters motor. Denne her en 2-liter, de kom med enten 90 eller 100 hestekrefter, avhengig om det var en N- eller S-utgave.

Nesten som ny også innvendig, lover selgeren. Faksimile fra broommarked.no

På bildene i annonsen ser den også veldig hel og pen ut. Selgeren, som er Førdebil 1 i Førde (så klart) beklager at det er litt sol og skygge på bildene, og at det er dårlig med interiørbilder. Men de forsikrer at bilen er pen utenpå og nesten som ny innvendig.

Prisen er satt til 99.000 kroner for Asconaen. Det tror vi bilen er verdt, i alle fall om den er like fin i virkeligheten som på bildene. En så gammel bil bør jo uansett sees, kjøres og sjekkes litt grundig før kjøp.

Å kjøpe en klassisk Opel, som denne, er neppe noen dårlig investering om man tar godt vare på den. Som nevnt er det langt mellom disse godbitene nå. Så om du går med en drøm om å får tak i en ekte Opel-klassiker til koseturer i sommer, har du absolutt en gyllen muligheten nå.

Suksess for Opel

Mer enn 1,2 millioner Opel Ascona B ble produsert og bilen var med det en betydelig suksess for Opel. Den aller siste ble produsert i august 1981, før C-generasjonen med forhjulsdrift ble lansert omtrent samtidg som den siste B-en trillet ut av fabrikkportene i tyske Bochum.

Eldre Ascona ble også mye brukt i motorsport og ikke minst var den en populær ungdomsbil utover på 80-tallet. Det er den for så vidt fortsatt. Ikke rent få eksemplarer har blitt senket og har fått feite BBS-felger og dertil dekk også de siste årene.

Vi håper og tror at denne oransje 2-literen også får et godt hjem med en ny eier som tar godt vare på denne bilmodellen som vekker så mange minner.



