Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har vurdert justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyrs (Frp) habilitet i lys av at familien hans har hatt en au pair som forlot landet etter vedtak av UDI.

Lovavdelingen mener Kallmyr vil være inhabil til å behandle endringer og presiseringer i au pair-regelverket dersom det kan få betydning for den aktuelle saken eller for vurderingen av hans rolle i saken.

Regjeringen har i statsråd fredag 7. juni derfor bestemt at kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) blir settestatsråd for Kallmyr til disse sakene.

Regjeringen skriver i en pressemelding at de oppnevner Sanner som settestatsråd for statsråd Kallmyr ved behandling av saker hvor statsråd Kallmyr på grunn av sin tilknytning til en pågående au pair-sak er inhabil eller ønsker å fratre fordi han er nær grensen for inhabilitet.

Torsdag ble det kjent at Kallmyr ikke er vurdert inhabil i saker over UDI.