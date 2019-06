Profilert filmregissør til TV 2: – Det er utenfor min fatteevne

– Jeg vet at han har en utfordring når det gjelder sinnemestring fordi han bærer på mye aggresjon fra barne- og ungdomstiden, men anklagene om hallikvirksomhet er utenfor min fatteevne.

Det sier den profilerte regissøren til TV 2 etter å ha vitnet i Oslo tingrett fredag.

I saken står en mannlig skuespiller i 20-årene tiltalt for flere forhold. Han anklages for grov vold mot sin ekskjæreste, for vold og utpressing mot en fotballtrener og for hallikvirksomhet.

Politiet mener at han har prostituert to kvinner som han hadde et kjærlighetsforhold til.

– Når han føler seg urettferdig behandlet eller tråkket på, så kan han reagere med å bli sint eller aggressiv. Jeg har derimot aldri oppfattet at han har et kvinnesyn eller menneskesyn som skulle tilsi at han driver med hallikvirksomhet, sier regissøren.

– Om politiet hadde hatt bevis måtte jeg jo tro på det, men slik jeg forstår saken, dreier det seg om ord mot ord uten bevis, fortsetter han.

Bodde i luksusstrøk

Han sier samtidig at skuespilleren har pleid å gjøre kvinner sjalu.

– Han ser godt ut, og han har hatt flere kjærester på en gang. Det kan være vanskelig for den som føler seg bedratt. Jeg har som sagt vanskelig for å forstå at han skal ha drevet med hallikvirksomhet, sier han.

– Flere av oss som har jobbet med ham har diskutert dette, og ingen kan forstå at det er sant, basert på hvordan vi kjenner ham.

Regissøren har i flere år samarbeidet med den tiltalte skuespilleren. De kjenner hverandre også privat. Han sier at de fortsatt samarbeider om prosjekter selv om skuespilleren har sittet varetektsfengslet siden i fjor høst.

Politiet mener at skuespillerens økonomi er viktig for å bevise at han har tjent penger på hallikvirksomhet. Aktor i saken, politiadvokat Henrik Rådal, mener å kunne bevise at han har tjent rundt en halv million kroner på aktiviteten.

TV 2 har tidligere skrevet om at skuespilleren bodde i et luksusstrøk, og at han kjørte en dyr Porsche selv om han på skattelistene var oppført uten registrert inntekt.

Drøyt 200.000 kroner

Da regissøren vitnet i retten fredag, var skuespillerens økonomi igjen tema. Skuespillerens forsvarer, advokat Petter Bonde, ville vite hva regissøren visste om hans økonomiske situasjon.

– Mitt inntrykk var ikke at han levde fett. I perioder bodde han i en bil som han lånte av meg, forklarer regissøren.

Totalt anslår han at skuespilleren har tjent i overkant av 200.000 kroner på prosjektene de to har gjort sammen.