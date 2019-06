Torsdag ble det registrert flere sykdomstilfeller hos innbyggere tilknyttet Kleppe vannverk i Askøy kommune. De fleste som er rammet befinner seg i nabolaget Øvre Kleppe.

På en pressekonferanse fredag formiddag opplyser ordfører Terje Mathiassen i Askøy kommune at 47 personer er undersøkt på legevakt mens 18 personer er innlagt på sykehus.

I tillegg har legevakten gitt råd til 170 personer over telefon.

– Det er sterk mistanke om at det er vannet som kan være årsaken, sier Mathiassen.

Det er tatt prøver av vannet og det jobbes med å ta videre prøver.

– I løpet av dagen vil vi få svar på noen av prøvene, sier ordføreren.

Oppbemanning

Fungerende smittevernlege Thomas Hetland sier at det har vært stor pågang ved Askøy legevakt.

– Der har man oppbemannet for å ta imot henvendelser, sier han.

Hetland forteller at symptomene pasientene opplever dreier seg om diaré, magesmerter, feber, kvalme og uvelhet.

Sjef for vann og avløp i kommunen, Anton Bøe, sier at det i første omgang ble sendt ut kokevarsel til beboere i områdene hvor det først ble registrert utbrudd.

– Etter hvert kom det inn flere funn som kunne indikere at smitten hadde spredt seg, så vi sendte ut et nytt varsel på hele området for Kleppe Vannverk, sier han.

Mange varsler

Flere har reagert på antall kokevarsler som er sendt ut til beboere i kommunen de siste årene. På Facebook-sidene til Askøy raser folk over at det har skjedd så mange ganger.

– Hva er det egentlig som svikter?

– Jeg tror det er viktig å isolere denne saken fra det som tidligere har skjedd, sier Bøe.

Han forklarer at tidligere kokevarsler har blitt sendt ut som rutinemessige varsler i forbindelse med avvik i selve vannbehandlingsdelen.

Videre sier han at det er blitt tatt vannprøver i etterkant av hvert kokevarsel og at det aldri tidligere har vært gjort funn i forbindelse med disse prøvene.

– Er kvaliteten for dårlig?

– Kvaliteten på drikkevannet på Askøy er ikke for dårlig. Det blir sjekket ut og dokumentert av Mattilsynet også, så den generelle kvaliteten på Askøy er ikke dårlig, sier Bøe.

Det er tatt nye, utvidede prøver tidlig i morges. Svarene på disse prøvene vil foreligge tirsdag. I mellomtiden behandler kommunen saken som at det er drikkevannet som er kilden til utbruddet.

