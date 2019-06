Mange av oss har en eller annen gang i barndommen drømt om å bli brannmann.

Nå kan du ta den drømmen ett hakk lenger – og kjøre rundt i din egen brannbil!

Og her snakker vi virkelig brannbil-klassiker. Dodgen som Vestfold interkommunale Brannvesen nå selger er fra 1963.

På alle disse årene har den ikke rullet mer enn 35.000 kilometer. Og den later til å ha hatt en god og trygg tilværelse, innimellom utrykninger til brann og andre formål. Bilen har alltid stått inne, i oppvarmet garasje.

26 meter stige

Det begynner forresten å bli noen år siden den var i aktiv tjeneste. Brannbilen var i beredskap i Tønsberg brannvesen fra 1963 til 1978, deretter var den reservebil fram til 1999, opplyser annonsen.

Dette er altså en stigebil. Den har såkalt Wibestige på 24 meter, pluss to meters skyvestige i tuppen. Da har du gode muligheter for å rekke både langt – og høyt!

Bjørn har hatt 500 Toyota Hiace!

Ikke vanskelig å se at denne bilen kommer fra USA. Her er det mange lekre designdetaljer: Foto: Vestfold interkommunale Brannvesen

204 hestekrefter

Det klassiske designet byr på dobbelt førerhus, bilen er registrert for seks personer. I tillegg har den blant annet en vanntank på 800 liter.

Under panseret finner vi også tidsriktige saker. Bensinmotoren er på 5,2 liter og 204 hestekrefter. Med totaltvekt på 6,6 tonn, er nok ikke det mer enn det bør være. Girkassen er for øvrig manuell.

I annonsen får vi vite at brannbilen originalt hadde frontpumpe av type Barton 2300 l/min. En gang i tiden ble den avmontert og montert på et annet kjøretøy.

35 år gammel brannbil – men nesten som ny

Litt må gjøres

4. oktober 1963 var dagen brannbilen ble registrert første gang. Da ble den levert av Løwener & Mohn i Oslo. Og vi kan jo forestille oss at det var stolte brannmenn som kjørte den hjem til Vestfold den gangen.

56 år senere er den fortsatt helt original. Den nye eieren må imidlertid være klar over at det er litt som må gjøres her. Bremser må repareres, bremsekraftforsterker er defekt, det lekker hydraulikkolje fra to støtteben. Innvendig er det et defekt setetrekk.

Klikk her for å se annonsen på brannbilen

Brannbilen trenger litt stell innvendig også, for å bli helt strøken. Vestfold interkommunale Brannvesen

Aktive pensjonister

Å prise en bil som dette er naturligvis ikke en opplagt sak. 49.000 kroner er det Vestfold interkommunale Brannvesen (VIB) har landet på som prisforlangende. Og de vet allerede hva pengene skal gå til

– Salgssummen for dette kjøretøyet brukes etter styrevedtak i VIB til vedlikehold og videre restaureringsarbeid av de klenodiene VIB ønsker å beholde. Dette arbeidet utføres møysommelig av brannvesenets pensjonister VIB Veteranene. Sjekk @vibveteranene på Facebook, der vil du se deler av aktiviteten og at de stadig er på tur med veterankjøretøyene, heter det avslutningsvis i annonsen for brannbilen.

LES OGSÅ: Bjørn har hatt 500 Toyota Hiace!

Se video: Her snakker vi ekte helt – fra 80-tallet