Ved 09-tiden fredag ble det meldt om en eksplosjon på Hamngatan i Linköping.

– Vi fikk et stort antall telefoner fra folk om en kraftig eksplosjon i sentrale Linköping. Eksplosjonen skal ha ført til knuste ruter og vi er på stedet for å sikre det. Vi har sperret av området og jobber med å få et inntrykk av hva som har skjedd, sier operasjonsleder Björn Öberg ved politiets operasjonssentral til Aftonbladet.

ØDELEGGELSER: Det har vært en kraftig explosion i Linköping. Flere personer skal være skadet. Foto: Jeppe Gustafsson/TT NYHETSBYRÅN / NTB scanpix

Det totale skadeomfanget skal ikke være helt avklart, men 19 personer skal være skadd.

Det skal ikke være snakk om alvorlige skader.

Flere kvartaler er sperret av rundt den aktuelle boligblokken, og bombegruppen er på vei til stedet. Samtidig er flere sykehus i nærheten satt i alarmberedskap.

Politiet vet foreløpig ikke hva som forårsaket eksplosjonen.