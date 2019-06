Derfor er det bra at Klæbo utfordrer regelverket

På den ene siden må en selvsagt ha en viss sympati med utøvere som Johannes Høsflot Klæbo, som ønsker å skape seg en karriere både i og utenfor skiløypa. Den aktive karrieren varer ikke for alltid, og da er det forståelig at en vil gjøre mest ut av tiden i rampelyset. Likevel, når det er stjernene som ber om enda mer, er det lett å tenke «mye vil ha mer».

På andre siden har du et forbund som skal sørge for tilrettelegging ikke bare for A-landslaget, men også for rekruttlandslag, juniorlag og regionlagenes satsing. Og der A-lagene går i pluss og er attraktive for sponsorene, ville ikke de andre lagene eksistert om det ikke var for pengene skapt av landets aller beste løpere. Johannes Høsflot Klæbo har selv vært en del av både junior- og rekruttlandslaget, to lag som i større eller mindre grad var finansiert av forbildenes resultater.

Også barn og ungdom, funksjonshemmede utøvere, utdanning og breddetiltak finansieres på sett og vis av Klæbo, Johaug & Co. Dagens forbilder legger med andre ord til rette for morgendagens helter. Dette gjelder ikke bare i langrenn, men for norsk idrett generelt.

Uten avtalene som sikrer Skiforbundet og andre særforbund retten til å benytte seg av de beste utøvernes markedsverdi for å skape inntekter vil det sannsynligvis dryppe langt mindre på de som kommer etter. Derfor er det bra at disse reglene finnes, selv om særforbundene selvsagt ikke må bli grådige og ta større plass en de faktisk trenger. Her gjelder det å finne en løsning som fungerer for begge parter.

Så selv om det altså er lett å forstå at utøvere med enormt markedspotensiale ønsker å utforske hva som er lov og ikke innenfor dagens regelverk, må en aldri glemme det Marit Bjørgen så klokt sa; at kua (eller i dette tilfellet oksen) også har vært kalv.